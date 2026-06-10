Lesní bioekonomika do škol úspěšně završila sérii seminářů pro pedagogy

Cílem projektu lesní bioekonomika do škol bylo přiblížit učitelům problematiku lesní bioekonomiky, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a možnosti začlenění těchto témat do výuky na základních školách a víceletých gymnáziích.
Semináře představily soubor výukových materiálů zaměřených na aktivity obsahově spojené s lesními ekosystémy, lesním hospodářstvím, využíváním obnovitelných zdrojů a pochopením environmentální společenské odpovědnosti. Všechny prezentované aktivity zmíněných modulů pak byly uváděny v souvislost s běžnou výukou v celé řadě různých předmětů. Součástí každého semináře byla nejen odborná přednáška o projektu a problematice lesní bioekonomiky v globálním a národním hledisku, ale také praktické ukázky aktivit využitelných při každodenní výuce. Pedagogové si vybrané metodické postupy sami vyzkoušeli a diskutovali o možnostech jejich využití ve své vlastní pedagogické práci.
Každý účastník semináře obdržel tištěnou sadu čtyř tematických vzdělávacích modulů obsahujících celkem 60 aktivit určených pro práci se žáky na 1. i 2. stupni základních škol, respektive víceletých gymnázií. Materiály vznikly ve spolupráci Lesů České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, Základní školy Pečky, Institutu profesního rozvoje a norského partnera Forestry Extension Institute v rámci projektu financovaného z Fondů EHP.
„Velmi nás těší zájem pedagogů o problematiku lesní bioekonomiky a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Věříme, že získané materiály najdou své uplatnění ve výuce a pomohou žákům lépe porozumět lesnictví, fungování lesního ekosystému a odpovědnému hospodaření s obnovitelnými zdroji. Rád bych tímto poděkoval FZŠ Mezi školami; ZŠ a MŠ Červený vrch; Gymnáziu Nad Alejí; ZŠ Praha-Běchovice; ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic a Veselé škole, Soukenická za spolupráci při realizaci seminářů a Magistrátu hlavního města Prahy za podporu projektu,“ říká Radim Löwe, hlavní řešitel projektu z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
Velký důraz byl během seminářů kladen na praktickou využitelnost jednotlivých aktivit a jejich snadné začlenění do běžné školní výuky. „Na seminářích jsme se snažili ukázat, že téma lesního ekosystému, lesnictví a bioekonomiky lze přirozeně propojit s přírodovědnými, společenskovědními i technickými předměty. Učitelé ocenili zejména praktický charakter aktivit a možnost okamžitého využití ve výuce, a to jak v přírodním exteriéru, tak v interiéru učebny. Velkou radost nám dělala také velmi aktivní diskuse a sdílení zkušeností mezi pedagogy,“ doplňuje Jakub Brichta, lektor seminářů.
Výukové materiály budou pedagogům k dispozici i v elektronické podobě. Zájemci je mohou zdarma najít na vzdělávacím portálu www.zazitles.cz, který nabízí také další materiály, inspirace a vzdělávací obsah zaměřený na les, lesní pedagogiku a lesní bioekonomiku. Realizátoři projektu věří, že vytvořené materiály budou využívány nejen účastníky seminářů, ale postupně se rozšíří i mezi další pedagogy, kteří chtějí do výuky zařazovat aktuální témata spojená s environmentálním vzděláváním.
Komentáře