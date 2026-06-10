Veolia a Calogena budou zkoumat potenciál SMR pro městské tepelné sítě

Společnosti Veolia a Calogena podepsaly jednoroční memorandum o spolupráci. Jejím cílem bude prozkoumat na neexkluzivním základě potenciál technologie malých modulárních reaktorů (SMR) pro dekarbonizaci městských tepelných sítí, se zvláštním zaměřením na střední a východní Evropu včetně ČR.
Cílem partnerství je posoudit proveditelnost pilotního projektu integrujícího technologii SMR do městských systémů vytápění rámci. Společnosti Veolia a Calogena provedou technické, ekonomické, regulatorní a bezpečnostní studie proveditelnosti. Zvláštní pozornost bude věnována návrhu nízkotlakého reaktoru společnosti Calogena, který byl speciálně vyvinut pro bezpečnou a spolehlivou výrobu tepla v městském prostředí. Tyto studie vyhodnotí potenciál integrace takových jednotek do stávajících sítí dálkového vytápění a podporu jejich dlouhodobé dekarbonizace.
„Jako lídr v oblasti dekarbonizace sítí dálkového vytápění v celé Evropě společnost Veolia neustále zkoumá a vyhodnocuje inovativní technologie, které mohou doplnit osvědčená řešení a pomoci městům dosáhnout jejich dlouhodobých klimatických a energetických cílů. Malé modulární reaktory patří mezi nové technologie, které posuzujeme v rámci širšího portfolia nízkouhlíkových řešení, což nám umožňuje předvídat budoucí potřeby a podporovat naše partnery při budování odolných, bezpečných a udržitelných energetických systémů," uvedl Philippe Guitard,generální ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu.
„Vytápění je stále z 90 % založeno na spalování. Posláním společnosti Calogena je nabídnout jednoduché, bezpečné a konkurenceschopné řešení pro dekarbonizaci městských sítí. Tento výzkumný projekt se společností Veolia, progresivním lídrem v oblasti snižování emisí, nabízí ideální rámec pro uvedení naší technologie do střední a východní Evropy," dodává Julien Dereux,
generální ředitel společnosti Calogena.
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