Ochrana klimatu není hrdinství, ale nutnost

Den Země připadá tradičně na 22. dubna a zahrnuje po celém světě pestrou škálu aktivit – od komunitních úklidů a výsadeb stromů až po přednášky, workshopy a vzdělávací projekty. Připomínají, že prostředí, ve kterém žijeme, není samozřejmostí a měli bychom o něj cíleně pečovat.
Klíčovou roli v tomto úsilí hraje také stát. Ministerstvo životního prostředí proto dlouhodobě podporuje konkrétní opatření, která pomáhají chránit přírodu, zadržovat vodu v krajině, posilovat odolnost území vůči suchu i povodním a pečovat o biodiverzitu. Resort přitom klade důraz na dlouhodobá řešení, která přinášejí prospěch přírodě i lidem. V roce 2026 uvolnilo Ministerstvo životního prostředí například 330 milionů korun na obnovu tůní, mokřadů, remízků, stromořadí a dalších přírodě blízkých prvků, které zpomalují odtok vody a brání vysychání krajiny. Peníze směřují i na zeleň ve městech, protože prokazatelně zlepšuje mikroklima a zmírňuje dopady horka.
Významný posun přinášejí také nové metody čištění vody. Výzkumné týmy v Česku se zaměřují na technologie, které dokážou z vody odstraňovat zbytky léčiv, pesticidů nebo bakterie odolné vůči antibiotikům – tedy látky, které představují rostoucí riziko pro ekosystémy i lidské zdraví. Další prostředky míří na ochranu proti povodním, revitalizace toků a digitální varovné systémy, přičemž jen vloni bylo takto podpořeno 31 projektů za 236 milionů korun. Ministerstvo se věnuje také ochraně půdy, krajiny a biodiverzity – financuje péči o chráněná území, obnovu po sesuvech a likvidaci invazních druhů. Na prevenci a sanaci nejrizikovějších sesuvů půdy bylo na letošní rok vyčleněno 100 milionů Kč.
Klíčovou součástí ochrany životního prostředí je také udržitelnost a šetrné nakládání se zdroji. Česko má v tomto směru na čem stavět: ročně materiálově recyklujeme přes 17 milionů tun odpadu a v míře cirkulárního využití surovin dokonce přesahujeme průměr Evropské unie. Důsledné třídění a vracení materiálů do oběhu už nejsou jen dílčími tématy, ale základem moderní společnosti, která s hodnotnými zdroji zachází chytře a s ohledem na budoucnost. Tento moderní přístup k ochraně přírody, postavený na výzkumu a systémových investicích, se výrazně liší od doby, kdy Den Země před více než padesáti lety vznikal. Jeho zakladatelé tehdy reagovali na havárii ropné plošiny u Santa Barbary v roce 1969 nebo silné znečištění řeky Cuyahoga, které ukázaly, že přírodu nelze považovat za nevyčerpatelný prostor bez následků.
V roce 1990 se Den Země stal skutečně globální událostí a v tehdejším Československu měl podobu studentského happeningu s Matkou Zemí a Blanickými rytíři, kteří byli symbolicky vyzváni, aby přišli pomoci tam, kde už si lidé s problémy sami nevěděli rady. Dnešní environmentální výzvy jsou sice složitější, ale řešení už nehledáme v mýtech, nýbrž v laboratořích a koncepčních projektech. Den Země je tak hlavně připomínkou, že tu největší sílu měnit věci k lepšímu máme v sobě my sami.
