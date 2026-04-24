EU dohodla nová ochranná opatření pro ocelářský trh – cla nahoru, kvóty dolů o 47 %

Evropský parlament a Rada EU dosáhli v pondělí večer politické dohody o nové podobě ochranných opatření pro evropský trh s ocelí. Provizorní dohoda zavádí nižší dovozní kvóty – bezcelní dovoz bude omezen na 18,3 milionu tun ročně, což představuje snížení o 47 % oproti kvótám z roku 2024.
Na dovoz nad rámec kvóty a na ocelové výrobky, na něž se kvóty nevztahují, se bude vztahovat 50% celní sazba namísto dosavadních 25 %. Stávající ochranná opatření platná od roku 2018 vyprší 30. června 2026 – nová úprava musí vstoupit v platnost 1. července.
Proč právě teď a proč tak razantně
Kontext je jednoznačný: globální přebytek výrobní kapacity – zejména čínské – vytlačuje levnou ocel na evropský trh a podrývá místní producenty. Odvětví od roku 2008 přišlo přibližně o 100 000 pracovních míst. Nová pravidla zároveň reagují na přesměrování obchodních toků v důsledku amerických cel – ocel, která by jinak mířila do USA, hledá odbyt v Evropě. Parlament, Rada a Komise společně deklarují záměr urychleně ukončit veškerý dovoz ruských ocelářských výrobků.
Nová pravidla sledovatelnosti a revizní mechanismus
Dohoda přináší i tvrdší nároky na průkaznost původu zboží. Nařízení zpřesňuje, jaké doklady musí dovozci předložit k prokázání původu oceli, a Komise bude povinna zohledňovat původ při přidělování ročních kvót. Poslanci zároveň prosadili brzkou revizi rozsahu pokrytých produktů: první přezkum, zda je nutné rozšíření okruhu výrobků, proběhne již za šest měsíců od vstupu nařízení v platnost. Jde o důležitou pojistku – seznam chráněných kategorií se může rychle rozrůst.
Co to znamená pro českou firmu
Dopady jsou dvousměrné. Čeští výrobci oceli a jejich dodavatelský řetězec získávají výraznější ochranu před levným dovozem – jde o přímý benefit pro hutní průmysl. Na druhé straně firmy, které ocel odebírají jako vstupní surovinu (strojírenství, automotive, stavebnictví, výroba kovových konstrukcí), mohou čelit vyššímu cenovému tlaku, pokud se sníží dostupnost levnějšího importovaného materiálu. Plénum EP by mělo o dohodě hlasovat v květnu – firmy by měly již nyní prověřit své dodavatelské smlouvy a zvážit, zda jejich stávající zdroje splňují nové požadavky na prokazování původu oceli.
