Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji prodejů lokálních topidel na tuhá paliva za rok 2025.
Zpracováním došlých dotazníků, jejich rozšířením o data z celní a produkční statistiky a o odhady, byly zjištěny následující souhrnné statistiky. Hodnoty mohou být zpětně upravovány tak, jak jsou k dispozici další/nová doplňující data. V roce 2025 bylo na tuzemský trh dodáno 30 tis. ks zařízení na pevná paliva do 50 kW. Oproti roku 2024 jde o 24% pokles. Podíl instalací zařízení na pevná paliva (vč. kotlů) na nově dokončených bytech v rodinných a bytových domech na celkovém počtu zkolaudovaných bytů činil v roce 2024 6 %.
Vývoj prodeje lokálních topidel na tuhá paliva v České republice v letech 2010–2025
