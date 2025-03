Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 28. 2. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 22. - 24. 2. 2025

Chemie:

Projekt BEAGLE hledá odborníky pro další vlnu inovací a identifikaci nových trhů

| Prumyslovaekologie.cz

Projekt BEAGLE, financovaný programem Horizon Europe, je novým impulzem pro inovace nejen v chemickém průmyslu v České republice.

Energetika:

Jihokorejská opozice plně podpořila projekt dostavby Dukovan. Ministr Vlček se setkal také s úřadujícím prezidentem

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se v rámci pracovní cesty do Jižní Koreje v úterý setkal s úřadujícím korejským prezidentem i zástupci opozice.

Komunitní energetika a modulové zařízení na výrobu bioplynu

| Komunalniekologie.cz |

Komunitní energetika je koncept, který umožňuje místním komunitám společně vyrábět a sdílet energii. Tento přístup přináší mnoho výhod, včetně ekonomických, environmentálních a sociálních.

Američané se sbližují s Rusy. Kreml chce společně těžit ropu a plyn v Arktidě

| Oenergetice.cz |

Obnovení jednání mezi Putinovým Ruskem a Trumpovou Amerikou se kromě řešení války na Ukrajině týká i spolupráce při těžbě ropy a plynu v arktické oblasti.

Německo zrušilo jádro a vsadilo na ruský plyn. Z problémů se bude sbírat léta

| Oenergetice.cz |

Nová vláda Německa přebírá otěže ekonomiky v nelehké situaci. Hospodářský růst stagnuje, stát se nachází v energetické krizi a exportní trh Číny, kam roky proudily německé výrobky, dokáže vyrábět vlastní alternativy.

Cena plynu v USA skokově vzrostla, i tak je proti Evropě asi třetinová

| Oenergetice.cz |

Cena zemního plynu va Spojených státech se dnes zvýšila zhruba o pět procent na 4,30 USD za milion britských termálních jednotek (mmBtu). To je v přepočtu asi 14 eur za megawatthodinu (MWh). Cena plynu pro evropský trh vykazovala ve stejnou dobu růst o více než jedno procento nad 48 eur/MWh, plyn v Evropské unii tak zůstává více než třikrát dražší než ve Spojených státech.

Ministr: Maďarsko bude na žádost Ruska dodávat plyn do Podněstří

| Oenergetice.cz |

Maďarská obchodní společnost bude na základě žádosti ruského ministra energetiky dodávat zemní plyn do moldavského Podněstří, které je pod kontrolou ruských separatistů. Dnes to uvedl maďarský ministr zahraničí Petér Szijjártó. Desetitisíce obyvatel území podél moldavských hranic s Ukrajinou se ocitly v energetické krizi, když 1. ledna skončila platnost tranzitní smlouvy o dodávkách ruského zemního plynu přes Ukrajinu, protože Kyjev odmítl smlouvu prodloužit.

Experti: V energetické bezpečnosti ČR budou hrát roli paroplynové elektrárny

| Oenergetice.cz |

Zvýšit využívání paroplynových elektráren bude hrát klíčovou roli v období, kdy se budou budovat dva nové jaderné reaktory v Dukovanech. Tím se zajistí dostatečný výkon elektráren pro Česko, uvedli odborníci v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. Dodali avšak, že jejich využití a postavení může být problematické z hlediska povolovacích procesů a novela energetického zákona, zvaná lex plyn, měla vzniknout mnohem dříve.

Václav Skoblík: Kdy se vyplatí sdílení elektřiny a na co si dát pozor?

| Ekolist.cz |

Sdílení elektřiny v bytových domech může přinášet úspory, energetickou soběstačnost a efektivnější využití obnovitelných zdrojů. Klíčové je správně nastavit dohodu o přerozdělení vyrobené elektřiny mezi účastníky sdílení, transparentně rozdělit náklady a výnosy a zajistit technickou připravenost domu.

Významný krok pro budoucnost. Slovnaft vyrobil bionaftu a udržitelné letecké palivo

| Enviweb.cz |

Skupina MOL vyrobila ve slovenské rafinerii Slovnaft v Bratislavě motorovou naftu s obsahem hydrogenovaného rostlinného oleje HVO a udržitelné letecké palivo SAF. Kvalitu produktů ověřila radioizotopová analýza provedená nezávislou specializovanou laboratoří Isotoptech Zrt. Úspěšný výrobní test potvrdil technologickou připravenost Skupiny MOL na výrobu alternativních syntetických paliv, která jsou součástí dlouhodobé strategie Shape Tomorrow.

Voda:

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2025 – 5. část

| Nase-voda.cz |

V seriálu na webových stránkách pokračujeme v seznamování se s investicemi, které v letošním roce zrealizují členové SOVAK ČR. V tomto textu se zaměřujeme na Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK).

V Podkomorských lesích můžete naslouchat příběhům z poesiomatu

| Nase-voda.cz |

Stačí jen párkrát zatočit klikou a zvolit na poesiomatu, zařízení připomínajícím megafon nebo gramofon, jednu z dvaceti nahraných básní, písní i historek místních a regionálních autorů. Lesy České republiky ho právě instalovaly u Ríšovy studánky v brněnských Podkomorských lesích.

SAV: Souvislosti spojené s koncem Československé plavby Labské

| Nase-voda.cz |

Po téměř 103 letech existence končí jedna z nejstarších tuzemských společností – Československá plavba Labská, která patřila v minulosti mezi deset největších vnitrozemských lodních dopravců v Evropě.

Věda a výzkum:

Martin Pělucha: Science for Policy je mostem mezi akademickým výzkumem a politickými rozhodnutími

| Vedavyzkum.cz |

Martin Pělucha z Vysoké školy ekonomické v Praze se dlouhodobě zabývá tématem, jak propojit vědu s politikou. V rámci iniciativy Science for Policy se proto věnuje i aktivitám školení výzkumníků na téma, jak efektivně komunikovat vědecké poznatky směrem k politické sféře. Co vlastně iniciativa Science for Policy představuje a jak funguje, jaké komunikační tipy výzkumníkům doporučuje a co znamená být tzv. „pracademikem"?

Řekni mi to vůní. Pachová komunikace řídí životy zvířat i lidí

| Vedavyzkum.cz |

Pachové signály jsou u živočichů jedním z klíčových dorozumívacích prostředků. Důležité jsou ale i u lidí. Čich nás chrání před nebezpečím – požárem, zkaženým masem nebo toxickým odpadem. Také nám ale podvědomě napovídá, který partner bude ideální pro založení rodiny.

Lesnictví a zemědělství:

Pylová asistovaná migrace: Nová strategie pro zvýšení odolnosti lesních porostů vůči klimatickým změnám

| Komunalniekologie.cz |

Klimatická změna představuje vážné riziko pro stabilitu lesních ekosystémů, které hrají klíčovou roli v ukládání atmosférického uhlíku. Vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze vytvořili koncepci k posílení genetické adaptability lesů na měnící se klimatické podmínky. Navrhli originální řešení tzv. pylovou asistovanou migrací, které publikovali v prestižním vědeckém periodiku Global Change Biology.

Průmysl a obchod:

Bude uhlíkovému clu podléhat méně společností? Brusel chystá revizi

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropský komisař potvrdil, že by většina společností mohla být osvobozena od podávání CBAM zpráv.

Platforma Net-Zero Europe byla spuštěna

| Prumyslovaekologie.cz |

Platforma složená ze zástupců členských států EU a Evropské komise dohlíží na implementaci Nařízení o průmyslu s nulovými emisemi byla spuštěna. Na zasedání 19. 2. byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny zaměřené na strategické projekty a financování, přístup na trhy, povolovací procesy a akcelerátory net-zero technologií, včetně net-zero akademií.

Díky krajské podpoře začínajících podnikatelů se může zlepšit nakládání s kaly vzniklými při čištění vody

| Prumyslovaekologie.cz |

Až do konce února je možné prostřednictvím Dotačního portálu Pardubického kraje podat žádosti o dotaci do dvou programů, kterou jsou zaměřené na podporu podnikatelských subjektů. Jedná se o takzvané Startovací vouchery a Technologické vouchery. Finanční alokace pro oba programy činí 1,5 milionů korun s tím, že podíl žadatele činí minimálně 40 procent.

Napříč:

Otevřená soutěž pro Smart City agilní piloty právě startuje

| Komunalniekologie.cz |

Máte inovativní řešení pro zlepšení života v městech a obcích? Ocenili byste pilotní projekt pro získání zákaznické reference a rozšíření povědomí o vašem řešení mezi uživateli? A chcete se zapsat na evropské půdě jako průkopníci inovací? Potom zbystřete – otevírá se vám unikátní možnost.

MONITORING 25. 2. 2025