Monitoring průmyslové ekologie | 19. - 26. 9. 2025

MONITORING 19. - 22. 9. 2025
Legislativa:
Prezident podepsal zákony o podporovaných zdrojích energie i jednotném hlášení
| Novinky.cz |
Prezident Petr Pavel v pátek podepsal novelu zákona o podporovaných zdrojích energie a normu, kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele.
Odpady:
Život ve stylu Zero Waste: #3 Bezobalové nakupování
| Komunalniekologie.cz |
Jak bude vypadat budoucnost a zda vůbec nějaká bude, záleží na každém z nás. Předcházet odpadu lze mnohými způsoby a bezobalové nakupování je jedním z nich. V dalším videu si ukážeme, jak na to.
Český jaderný odpad se ukládá v Dukovanech už 30 let. ‚Musí se opatrně,‘ popisuje místní pracovník
| iROZHLAS.cz |
Kaly z jaderných elektráren nebo radioaktivitou kontaminované stavební materiály a oblečení přímo z jejich provozu. To všechno ukrývají sudy, které se ukládají ve speciálním úložišti v Dukovanech. Letos funguje třicátým rokem.
Pronajal usedlost, zavezli mu tam odpad. Podle policie nic trestného
| SeznamZpravy.cz |
Navozit někomu na pozemek tuny nelegálního odpadu patrně z Německa není podle policie trestný čin. Případ dvou set tun plastového recyklátu, jílu a skelné vaty na Rokycansku kriminalisté odložili. Ministr Hladík chce přezkum.
ČIŽP odebere vzorky z nelegální skládky odpadu v Jiříkově v nejbližších týdnech
| Ekolist.cz |
Česká inspekce životního prostředí odebere vzorky z místa nelegální skládky německého odpadu v Jiříkově na Bruntálsku v nejbližších týdnech. Výsledky možného znečištění bude znát do dvou týdnů od odběrů.
Ovzduší:
Česká populace je méně vystavena toxickým polycyklickým aromatickým uhlovodíkům
| Prumyslovaekologie.cz |
Dobrá zpráva: mezi lety 2011 a 2020 se v české populaci snížila zátěž polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Ukazuje to studie týmu RECETOX publikovaná v Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.
Kvalita vzduchu byla v roce 2024 dobrá. Koncentrace stále klesají, říká ČHMÚ
| Novinky.cz |
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil publikaci ohledně kvality ovzduší v loňském roce. Z ní vyplývá, že rok 2024 byl z hlediska kvality ovzduší vyhovující.
Copernicus: Emise z lesních požárů v Evropě dosáhly maxima za čtvrt století
| Ekolist.cz |
Emise z lesních požárů v Evropské unii a Británii jsou nejvyšší za posledních 23 let, odkdy se tento údaj sleduje. Uvedlo to oddělení monitoringu ovzduší unijní služby Copernicus.
Evropská komise slibuje vzdušné zámky. Emisní cíle vyžadují kompromis všech zemí, říká Nerudová
| iROZHLAS.cz |
Česko pomohlo zablokovat hlasování ministrů životního prostředí států Evropské unie o dalším snižování emisí skleníkových plynů. Jak na zpomalování dekarbonizace pohlíží další země Evropské unie?
Energie:
Kraj Vysočina pro elektrárnu Dukovany: Akční plán potřeb v gesci Kraje Vysočina je připraven
| Komunalniekologie.cz |
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo akční plán potřeb ve vazbě na výstavu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Akční plán potřeb představuje hlavní nástroj pro řízenou přípravu, podporu a realizaci projektů a opatření na úrovni kraje a dotčených obcí.
Analytici: Energie v zimě na trhu zdraží, lidé se ale zatím růstu cen bát nemusí
| Ceskenoviny.cz |
Ceny energií na trhu budou zřejmě v příštích měsících růst, důvodem je začínající topná sezona a s tím spojená vyšší spotřeba. Většina odběratelů v Česku se však zatím zdražování dodávek elektřiny a plynu obávat nemusí, protože předpokládaný růst by měly vyvážit dlouhodobé nákupy dodavatelů.
Maďarsko odmítá rychlejší ukončení dovozu ruské energie do EU, řekla ministryně
| oEnergetice.cz |
Maďarsko nadále odmítá rychlejší ukončení dovozu ruských fosilních paliv do EU, naznačila dnes v Bruselu ministryně životního prostředí Anikó Raiszová.
Iniciativa na sítě podle scénářů stimuluje rozvoj větrné a solární energie
| Ceskenoviny.cz |
Celooborová iniciativa na podporu vytváření sítí přizpůsobených různým scénářům stimuluje rozvoj větrné a solární energie jako hlavních energetických zdrojů
Voda:
Povodí Odry podalo žádost o stavební povolení přehrady Nové Heřminovy
| Prumyslovaekologie.cz |
Státní podnik Povodí Odry jako pověřený investor stavby přehrady Nové Heřminovy podal žádost o povolení záměru. Jde o poslední důležitý krok, na který naváže vlastní realizace klíčového prvku protipovodňové ochrany na horním toku řeky Opavy.
Příbor bude mít téměř 1 120 metrů nového vodovodního potrubí
| Komunalniekologie.cz |
V Příboru na Novojičínsku byla první etapou zahájena významná modernizace vodovodní sítě ve městě. Ta je rozdělena na několik částí, z nichž další budou pokračovat v příštím roce.
Letošní rok chudý na srážky potrápil jihomoravské rybáře, voda chyběla
| Ekolist.cz |
Letošní rok chudý na srážky potrápil jihomoravské rybáře. V některých rybnících jim chyběla voda natolik, že museli ryby vylovit a umístit do jiného rybníku.
Vodohospodářské sdružení doplnilo vodovod a kanalizaci v Tašovicích
| Nase-voda.cz |
V chatové oblasti Karlových Varů Tašovice Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech dokončilo projekt dostavby vodovodní a kanalizační sítě za necelých deset milionů korun.
Dotace:
Ministerstvo životního prostředí podpoří sanaci areálu OSTRAMO 560 miliony korun z evropských fondů
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci ve výši 560 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí pro III. etapu sanace areálu OSTRAMO v Ostravě.
Životní prostředí a ekologie:
Předvolební debata o životním prostředí a zemědělství
| CT24.cz |
Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem.
Téměř 150 lidí po celém světě loni zemřelo kvůli ochraně životního prostředí, nejvíc v Kolumbii
| RadioWave.cz |
146 lidí přišlo loni o život nebo se dlouhodobě pohřešuje kvůli obraně životního prostředí. Nejvíc environmentálních aktivistů a aktivistek zemřelo nebo zmizelo v Latinské Americe, zejména v Kolumbii.
Zelené vládní sídlo za 100 milionů. Vytápět ho bude voda z Vltavy
| Ekonomickydenik.cz |
Dokonce i na Úřadu vlády se bude šetřit. Tedy na výdajích za energie. Sídlo ve Strakově akademii podle zjištění Ekonomického deníku projde renovací za 98 milionů korun.
Čína jako lídr zelených technologií: Ekonomická příležitost ukrytá za starost o životní prostředí
| iROZHLAS.cz |
Většina solárních panelů na světě pochází z Číny, prim hraje země i v elektromobilitě. Co vedlo k tomu, že se Čína jako největší znečišťovatel emisemi skleníkových plynů na světě stala lídrem zelených technologií?
Průmysl:
Fiala: NE klimatickým cílům, které by ohrozily průmysl
| Ekonomickydenik.cz |
Česko nepodpoří žádný další cíl, který by ohrozil konkurenceschopnost a dostupné a spolehlivé dodávky energií. Řekl to dnes premiér Petr Fiala k odkladu schvalování unijního klimatického cíle pro rok 2040.
Evropská komise má problém. Osm žalob proti evropskému nařízení PPWR: průmysl se brání proti legislativním nezákonnostem
| Enviweb.cz |
V létě byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny informace o sedmi žalobách, které podaly společnosti z odvětví recyklace plastových obalů proti novému nařízení o obalech a obalových odpadech.
Čína utahuje otěže nad strategickými surovinami. Evropský průmysl krvácí a čeká další výpadky
| E15.cz |
Navzdory červencové dohodě o urychlení dodávek se evropské společnosti připravují na další výpadky v dovozu vzácných zemin z Číny. Evropská obchodní komora v Číně varovala, že někteří z jejích členů už přicházejí o miliony a dalším to hrozí.
