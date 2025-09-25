Modernizace ekocenter pokračuje, Ministerstvo životního prostředí posílá na jejich rozvoj dalších 80 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí rozdělí 80 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí ČR ekocentrům, která budou fungovat nejen jako energeticky úsporné budovy, ale i názorné učebny klimatického vzdělávání. Provozovatelé vzdělávacích center díky finanční podpoře zmodernizují prostory i své zázemí a veřejnost si v praxi vyzkouší, jak se lze prakticky připravit a adaptovat na klimatickou změnu.
Investice z Operačního programu Životní prostředí podpoří komplexní projekty modernizace objektů a zázemí včetně vybavení a pomůcek do interiéru i exteriéru.
„Chceme lidem ukázat, že klimatická změna není něco, co se nás netýká, ale že naopak ovlivňuje každodenní život nás všech. Považujeme za poslání resortu životního prostředí pomáhat lidem vnímat tyto souvislosti. Podporujeme ekocentra, aby mohla nejen renovovat své budovy a vybavení, ale hlavně sloužit jako inspirace pro ostatní – vytvářením modelových projektů, které prakticky ukazují efekt úspory energií a dalších adaptačních opatření. Chceme, aby se ekocentra stala doslova živými laboratořemi, kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet, jak žít úsporněji a v souladu s přírodou – od šetření energií, využívání obnovitelných zdrojů, přes třídění odpadu až po hospodaření s dešťovou vodou. Věříme, že právě konkrétní příklady a praktické ukázky jsou tou nejlepší cestou, jak motivovat veřejnost k šetrnějšímu přístupu k přírodě,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Podporu mohou žadatelé využít na komplexní rekonstrukce objektů ekocenter tak, aby jejich provoz byl energeticky úsporný. Projekty mohou zahrnovat zateplení budov, výměnu oken a dveří, instalaci moderních systémů měření, fotovoltaiky, obnovitelných zdrojů energie a další úsporná opatření. Z dotační podpory lze financovat i systémy pro využívání dešťové a šedé vody, tvorbu zelených střech a fasád či terénní úpravy s výsadbou stromů a keřů. Součástí podpory může být také investice do technického vybavení a pomůcek jako jsou výukové panely a interaktivní pomůcky, které veřejnosti přiblíží principy fungování obnovitelných zdrojů energie, cirkulace vody nebo adaptačních opatření, a podpoří tak klimatické vzdělávání.
„Jedná se již o třetí výzvu na modernizaci ekocenter z Operačního programu Životní prostředí v tomto programovém období. V minulých výzvách jsme schválili financování devíti projektům za více než 180 milionů korun,“ doplňuje ministr.
Žádosti si mohou podat obce, města, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové či státní organizace, školy, nadace a další subjekty veřejného sektoru na území celé České republiky. Ekocentra musí před podáním žádosti svoji činnost vykonávat alespoň 3 roky. O podporu může požádat i ekocentrum jako nájemce budovy, která je ve vlastnictví jednoho z oprávněných žadatelů.
„Podpora směřuje k organizacím, které se environmentálnímu vzdělávání věnují dlouhodobě, proto jsou investice určeny ekocentrům, která fungují alespoň tři roky. Zároveň myslíme i na organizace, které působí v prostorách pronajatých od veřejných subjektů jako jsou obce a města. Pokud mají od vlastníka zajištěné stabilní zázemí, mohou se do programu zapojit stejně jako obce či školy. Cílem je, aby investice byla udržitelná a ekocentrum sloužilo veřejnosti co nejdéle,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Na realizaci svých projektů mají žadatelé po schválení dotace dostatek času. Projekty musí dokončit a doložit jejich realizaci nejpozději do konce roku 2029. Při splnění podmínek dotace získají od státu až 80 procent způsobilých výdajů.
Příjem žádostí bude otevřen od 1. října 2025 do 18. února 2026. Alokace výzvy je 80 milionů korun.
Komentáře