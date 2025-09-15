Ministři EU odložili hlasování o klimatickém cíli pro rok 2040

Evropští ministři životního prostředí a klimatu se na schůzce nedohodli na společném postoji k novému klimatickému cíli pro rok 2040, který navrhla Evropská komise. Dánské předsednictví Rady EU plánovalo hlasovat o schválení klimatického cíle pro rok 2040 při jednání ministrů životního prostředí ve čtvrtek 18. září. Komise navrhla, aby Evropská unie do roku 2040 snížila emise skleníkových plynů o 90 % oproti roku 1990.
Tento cíl je chápán jako důležitý mezník na cestě k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Kromě snižování emisí by návrh umožňoval využít i uhlíkové kredity ze zahraničních projektů, a to maximálně do výše tří procent. Tyto kredity by unie mohla nakupovat ze zahraničních projektů zaměřených na snižování emisí.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře