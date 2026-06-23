Ministr zemědělství ocenil spolupráci Povodí Vltavy se zemědělskými subjekty a dlouhodobou ochranu vodních zdrojů

Ministr zemědělství Martin Šebestyán navštívil v pátek 19. června vodárenskou nádrž Švihov na Želivce, kde se setkal i se zástupci zemědělských subjektů hospodařících v povodí nádrže. Při této příležitosti zhodnotil spolupráci na pilotním projektu a navazujícího programu Společné zemědělské politiky, jehož účelem je omezení používání přípravků na ochranu rostlin v souvislosti s ochranou vodních zdrojů.
Tento projekt je podporován Ministerstvem zemědělství a státním podnikem Povodí Vltavy v rámci dlouhodobé ochrany vodních zdrojů. Pro zajištění udržitelnosti a zlepšení jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov probíhal od roku 2019 do roku 2023 pilotní projekt Ministerstva zemědělství ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy Podpora opatření ke snížení dopadu zemědělské prvovýroby v ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov na Želivce.
Účelem tohoto projektu byla podpora zemědělských subjektů hospodařících v ochranných pásmech vodárenské nádrže, a to formou kompenzace za omezení aplikace prostředků na ochranu rostlin na zemědělských pozemcích, zejména v oblasti pesticidů, jelikož nádrž je situována v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině. Na rozsáhlých plochách se zde pěstují obilniny a plodiny s kombinovaným využitím, zejména kukuřice, řepka a brambory. „Celkově bylo na přihlášené půdní bloky za období trvání projektu aplikováno o zhruba 6,64 tuny, tedy v ročním průměru o 27 procent, méně vybraných šesti pesticidních látek, než umožňují aplikační limity Registru přípravků na ochranu rostlin. A to považujeme za velký úspěch,“ zhodnotil projekt ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Na pilotní projekt pak plynule navázal program Společné zemědělské politiky, kde jsou v rámci tzv. agroenvironmentálně-klimatických opatření definovány podmínky pro snížení pesticidové zátěže v povodí čtyř vodárenských nádrží, včetně VN Švihov na Želivce. „Již nyní zahajujeme diskuzi se zástupci zemědělských subjektů a vodohospodářů o přípravě podmínek na další období Společné zemědělské politiky po roce 2027,“ doplnil ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Povodí Vltavy v rámci VN Švihov na Želivce spolupracuje také na projektu Spolupráce při ochraně jakosti povrchových vod v povodí VN Švihov na Želivce, který je zaměřen na snížení koncentrace fosforu z čistíren odpadních vod v povodí. Do tohoto projektu je zapojeno 16 přilehlých obcí a jeho hlavním nositelem je společnost Voda Želivka a.s., ve spolupráci s Povodím Vltavy. „Z výsledků, které máme k dispozici, je patrné významné snížení hodnot celkového fosforu po zavedení tohoto opatření v rámci projektu. Sumárně je roční vstup celkového fosforu z ČOV snížen o cca 1,5 tuny oproti tomu, jak by tomu bylo bez této podpory, tj. při pouhém dodržování současných legislativních limitů,“ dodal generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
S ohledem na klimatické změny spolupracuje Povodí Vltavy také s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), a to na tvorbě a provozu tzv. digitálního dvojčete vodárenské nádrže Švihov na Želivce a jejího povodí. Jedná se o digitální model, který dokáže zrcadlit chování nádrže a jejího povodí a simulovat různé provozní scénáře. „V současné době je využíván především pro modelování dopadů změny klimatu, kdy pomáhá předpovídat, jak bude sucho nebo přívalové deště ovlivňovat hladinu a kvalitu vody v nádrži. Dále simuluje, jak se v nádrži šíří případné znečištění, například fosfor, dusík nebo splachy ze zemědělské půdy. 3D real-time simulace pak v reálném čase propočítává transport látek v případě havarijního znečištění od přítoků až k samotnému odběrnému místu,“ vysvětlil Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.
Vodárenská nádrž Švihov na Želivce spolu s Úpravnou vody Želivka a 52 km dlouhým štolovým přivaděčem je klíčové vodohospodářské dílo, které zajišťuje již přes 50 let kvalitní pitnou vodu pro téměř 1,5 mil. obyvatel Prahy, Středočeského kraje, Kraje Vysočina a některé části jihočeské a východočeské oblasti naší republiky. Byla vybudována v letech 1965–1975 a s celkovým objemem 309 mil. m³ vody je největší vodárenskou nádrží nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Pro ochranu množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vody ve vodárenské nádrži jsou stanovena v jejím povodí ochranná pásma vodního zdroje. Nedílnou součástí vodárenské nádrže Švihov jsou i představné nádrže Trnávka, Sedlice a Němčice.
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