Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček navštívil Třebíčsko a Jižní Moravu, jednal o energetice i odpadovém hospodářství

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček dnes spolu s třebíčskou senátorkou Hanou Žákovou a jihomoravskými poslanci Janou Krutákovou a Josefem Flekem navštívil Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany a následně společnost ESKO-T v Třebíči, která se zaměřuje na moderní odpadové hospodářství a cirkulární ekonomiku. Součástí jeho cesty bylo také jednání se starosty v Ivančicích a setkání se zástupci KHNP a českých firem v Brně.

„Musíme hledat způsoby, jak minimalizovat množství odpadu a zároveň vytvářet podmínky pro jeho opětovné využití. ESKO-T ukazuje, že to jde, od třídění a recyklace až po velmi úspěšný projekt druhé šance pro věci, které by jinak skončily na skládce. Právě takové příklady nám pomáhají reálně chránit životní prostředí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček při návštěvě společnosti.

Společnost ESKO-T se dlouhodobě věnuje likvidaci odpadu, třídění a recyklaci a nově nabízí také službu skartace dokumentů pro firmy, obce a instituce. Provozuje čtrnáct sběrných dvorů na Třebíčsku a prostřednictvím projektu Centrum věcí pro druhou šanci podporuje opětovné využití a renovace předmětů, které by jinak skončily na skládce.

Se starosty obcí Jihomoravského kraje z území dotčeného výstavbou jaderné elektrárny Dukovany pak ministr spolu s poslanci jednal v Ivančicích. „Komunikace s partnery je u projektu století naprosto zásadní, každý týden tak mám několik setkání jak s firmami, tak se zástupci samospráv. Rád jsem proto dnes se starosty z Jihomoravského kraje o dopadech na jejich města a obce diskutoval,“ okomentoval ministr.

V Brně se pak ministr Vlček zúčastnil networkingu a B2B setkání mezi korejskými a českými firmami, které pořádal Jihomoravský kraj.

