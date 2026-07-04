Ministr Červený na Olomoucku: Dvě miliardy na ochranu před povodněmi pomohou lépe zvládat přívalové deště i velkou vodu

Stále častější extrémy počasí a silné bouřky s přívalovými srážkami znovu připomínají, jak rychle může měnící se klima zatížit obce, místní infrastrukturu, krajinu a zejména občany a jejich domovy. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR proto uvolňuje další dvě miliardy korun na opatření, která pomohou chránit ohrožená území před povodněmi a zároveň lépe zadržet vodu v krajině. Novou dotační výzvu představil ministr Igor Červený při návštěvě Olomouckého kraje, nejvíce postiženého předloňskou zářijovou povodní.
„Klima se mění a my musíme racionálně připravit naši společnost na nadcházející změny. Počasí dnes umí během několika hodin přejít od úmorného vedra k přívalovým srážkám, které mohou rychle zvednout hladiny menších toků a zaplavit ohrožená místa. Aktuálně uvolňujeme další dvě miliardy korun, aby se mohla zrealizovat opatření, která ochrání lidi, jejich domovy i veřejný majetek a zároveň pomohou v krajině vodu zadržet, podobně jako jsme mohli vidět při dnešní návštěvě Olomouce na řece Moravě,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený.
Zmíněným opatřením je čerstvě dokončený projekt, realizovaný státním podnikem Povodí Moravy. Díky finanční investici z Operačního programu Životní prostředí ve výši přes 165 milionů korun se podařilo v Olomouci revitalizovat více než kilometr dlouhý úsek řeky a opětovně ho napojit na odstavené rameno řeky. Opatření zachovává a posiluje rozliv do nivy na ploše přibližně 115 hektarů, uvolňuje zátopové území od stávajících objektů, zlepšuje stav řeky i okolní přírody a přináší větší bezpečí zhruba 2 275 obyvatelům městských částí Nový Svět a Nemilany. „Tento projekt ukazuje, že účinná protipovodňová ochrana nemusí znamenat jen technické stavby, ale také návrat prostoru řece a krajině. Revitalizací jsme umožnili, aby se voda při vyšších průtocích bezpečně rozlévala tam, kde nezpůsobuje škody. Právě taková opatření budou při častějších extrémech počasí stále důležitější,“ uvádí David Fína, generální ředitel Povodí Moravy.
Na již realizovaná opatření navazuje ode dneška nová dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí, která je určena obcím, správcům vodních toků a veřejným subjektům. Ministerstvo z ní podpoří projekty, které umožní bezpečný rozliv vody v krajině, zvýší bezpečí obcí a sníží riziko škod při povodních a posílí odolnost krajiny vůči střídání sucha, veder a přívalových dešťů.
Finance budou směřovat zejména na přírodě blízká protipovodňová opatření, obnovu a vytváření prostoru pro bezpečný rozliv povodní v údolních nivách, úpravy koryt vodních toků, budování a rekonstrukce suchých i retenčních nádrží a poldrů. Podporu získají zájemci také na projekty povodňových parků nebo odstranění nevyhovujících staveb v korytech toků, které mohou při velké vodě představovat riziko.
„Aktuálně nabízené prostředky míří na realizaci větších a dlouhodobě potřebných projektů. Pro menší projekty jsme zároveň prodloužili příjem žádostí u výzev číslo 73 a 104, a to do 25. září 2026. Smyslem všech zmiňovaných výzev je především přizpůsobit krajinu tak, aby dokázala velkou vodu bezpečněji zvládnout,“ komentuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad Operační program Životní prostředí administruje.
Protipovodňová ochrana patří mezi investice, které jsou finančně velmi náročné, a aktuální programové období pro čerpání z evropských fondů se chýlí ke konci. „Pro starosty, správce toků a další vlastníky je tato výzva ideální příležitost, jak získat prostředky ještě v tomto dotačním období,“ připomíná ministr Igor Červený. Jen z Operačního programu Životní prostředí byly od roku 2021 do protipovodňové ochrany investovány již více než 2,5 miliardy korun. Podporu z nově vyhlášené výzvy plánuje využít i město Olomouc.
„Příští rok uplyne 30 let od ničivé povodně, která zasáhla naše město. Voda tehdy zaplavila přibližně třetinu Olomouce a přímo se dotkla asi 30 tisíc obyvatel. Děkuji Ministerstvu životního prostředí, Státnímu fondu životního prostředí, Povodí Moravy i všem dalším, kteří se už tři desetiletí podílejí na budování protipovodňové ochrany Olomouce a podporují ji. Já osobně, a věřím, že i naprostá většina Olomoučanů, považuji tyto stavby za nejdůležitější investice z hlediska ochrany života, zdraví i majetku obyvatel. Nyní je pro nás klíčové zajistit finanční podporu na její dokončení. Chceme ji využít na realizaci IV. B etapy, která naváže na již dokončenou IV. A etapu, ale také na III. etapu v lokalitě Klášterní Hradisko. Pro ni jsme již vypsali krajinářskou soutěž a máme tři možné návrhy řešení. Stejně důležité je pro nás dokončení protipovodňové ochrany Chomoutova. Bez finanční pomoci státu by však nebylo možné tato opatření realizovat,“ dodává Miloslav Tichý, investiční náměstek primátorky Olomouce.
Elektronické žádosti v aktuálně vyhlášené výzvě číslo 109 budou moci oprávnění žadatelé podávat prostřednictvím systému IS KP21+ od 16. července do 17. prosince 2026.
Podrobné podmínky podpory jsou zveřejněny na webu Operačního programu Životní prostředí:
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