Sněmovna projednala zákony o regulaci baterií a o omezení plynů poškozujících ozónovou vrstvu a klima

Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností. Cílem zákona je sjednotit českou legislativu s novým unijním nařízením o bateriích a odpadních bateriích a zajistit jejich efektivní aplikaci.
Poslanci a poslankyně zároveň hlasovali i o zákoně, který omezuje využívání fluorovaných skleníkových plynů. Tzv. F-plyny se používají zejména v chlazení, klimatizacích, tepelných čerpadlech a dalších výrobcích.
„Navzdory tomu, že se opozice od začátku volebního období snaží blokovat chod poslanecké sněmovny, se nám podařilo načíst nová pravidla, která konečně upravují celý životní cyklus baterií – od výroby a uvádění na trh, přes sběr až po recyklaci, případně opětovné použití. Současný stav byl pro tuzemské výrobce a prodejce nevyhovující, neboť jim chybějící česká legislativa komplikovala podnikání. Zákon také upravuje a zlepšuje problematiku průmyslových baterií, řeší i stav, kdy osoby uvádějící baterie na trh často neplní své zákonné povinnosti, včetně placení recyklačních příspěvků, a stanovuje sankce za porušení povinností. Problémy se objevovaly u dovážených baterií – například u baterií solárních elektráren – u kterých nebyl jasně označen výrobce. Novela zákona tyto nejasnosti upřesňuje tak, aby byl unijní trh jednotný. Za sběr a recyklaci baterií musí být odpovědný ten, kdo výrobek uvádí na trh, protože recyklace je nákladná a nechceme, aby její financování padlo na stát, vysvětluje ministr životního prostředí Igor Červený.
Novela zpřísňuje omezení nebezpečných látek, stanovuje minimální obsah recyklovaných materiálů, požadavky na výkonnost, životnost, snadné vyjmutí a vyměnění baterií a zavádí digitální „pas baterie“ či prohlášení o uhlíkové stopě. Zároveň stanovuje vyšší cíle sběru i recyklace a povinnosti pro dodavatelský řetězec baterií. Novela přizpůsobuje českou legislativu novému evropskému nařízení, které zavádí komplexní pravidla pro nakládání s bateriemi po celou dobu jejich životnosti. Cílem je snížit dopady baterií na životní prostředí a zvýšit jejich recyklaci a opětovné využití, což přináší povinnosti při procesu jejich návrhu, výroby, sběru, zpracování a likvidace. Vztahuje se na všechny druhy baterií, včetně těch, jejichž množství v poslední době výrazně narůstá jako jsou baterie v lehkých dopravních prostředcích.
Novela rovněž stanovuje přesné lhůty pro certifikaci zpracovatelů odpadních elektrozařízení. Tím se zajistí, že nově vzniklá zařízení budou mít jasně definované termíny pro splnění požadovaných podmínek, což přispěje k lepší kontrole jejich činnosti a zajištění ekologicky šetrného nakládání s elektroodpadem.
Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země
Sněmovna se také zabývala novelou zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech. I ta vychází z evropských předpisů, převážná část právní regulace je ale uvedena v obou přímo platných nařízení, tedy o fluorovaných skleníkových plynech a o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Česká právní úprava se proto zaměřuje na nezbytné doplnění národního předpisu a neobsahuje povinnosti nad požadavky evropské legislativy.
Návrh novely se týká nakládání s nádobami na jedno použití pro F-plyny, nakládání se znovuzískanými F-plyny určenými k recyklaci či regeneraci, školení a zkoušek včetně souvisejících povinností hodnotících a certifikačních subjektů i certifikovaných osob a poskytování informací. Další úpravy zákona jsou čistě technické, například k úpravě kompetenčních ustanovení nebo informačního systému certifikovaných osob. Ministerstvo životního prostředí navrhované změny průběžně konzultovalo s dotčenými rezorty, odbornou veřejností, zástupci firem a s profesními svazy. Novela tak představuje minimalistickou, avšak nezbytnou adaptaci českého právního řádu na novou evropskou legislativu.
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