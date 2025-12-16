Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA k úseku dálnice D49 Hulín–Fryšták

Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) k záměru dálnice D49, konkrétně pro dvanáct zbývajících stavebních objektů již zrealizované dálnice v úseku Hulín–Fryšták.
Záměr předložil k posouzení státní podnik Ředitelství silnic a dálnic a souhlasné stanovisko potvrdilo, že je při splnění stanovených podmínek z hlediska vlivů na životní prostředí i zdraví obyvatel přijatelný a může pokračovat do navazujících povolovacích řízení. Posuzovaný záměr zahrnuje dvanáct stavebních objektů nezbytných k dokončení a zprovoznění úseku dálnice D49 Hulín–Fryšták. Jde o dosud nedokončené části původní stavby, pro kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí 22. listopadu 2016 závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí s pětiletou platností, která již uběhla. Dálnice D49 je v tomto úseku v současnosti téměř dokončena a její první část mezi Hulínem a Holešovem byla uvedena do předčasného užívání v prosinci 2024. Zprovoznění zbývající části úseku je podmíněno dokončením zmíněných dvanácti stavebních objektů.
„Vydané stanovisko EIA představuje nezbytný krok pro zprovoznění dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták a zároveň potvrzuje, že stavba neohrozí zdraví obyvatel ani životní prostředí. Souhlasné stanovisko umožní, aby navazující řízení proběhlo s plnou účastí veřejnosti, včetně dotčených spolků. Ve vydaném stanovisku jsme uvedli pět podmínek pro minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí, které musí Ředitelství silnic a dálnic splnit,“ říká ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) a vysvětluje: „Stanovené podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, ale i na další složky životního prostředí.“
V žádných ze sledovaných oblastí (obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hluk a další fyzikální nebo biologické charakteristiky, půda, voda, přírodní zdroje, biologická rozmanitost, hmotný majetek, kulturní dědictví a kumulativní vlivy záměru) nebyly zjištěny významné skutečnosti, které by znamenaly nepřijatelné ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel. Na základě hodnocení vlivů na životní prostředí i veřejné zdraví a po stanovení potřebných zmírňujících opatření dospělo MŽP k závěru, že vlivy záměru jsou přijatelné. Projekt je při splnění podmínek stanoviska EIA podle zákona realizovatelný, i když výsledek následného povolovacího řízení nelze předvídat.
MŽP k dokumentaci obdrželo celkem 22 vyjádření, z toho dvě vyjádření dotčené veřejnosti. Všechny připomínky byly vypořádány a ty relevantní byly zohledněny v rámci podmínek vydaného závazného stanoviska EIA. Vlivy záměru byly řádně vyhodnoceny a proces EIA vyloučil pochybnosti o jejich nepřijatelnosti. „Závazné stanovisko EIA není povolením výstavby, ale pouze odborným podkladem pro další přípravu záměru. O případné realizaci se tak rozhodne teprve v navazujících povolujících řízeních,“ dodává ministr Petr Hladík s tím, že po vydání stanoviska EIA již nic nebrání vedení navazujícího řízení v souladu s požadavky soudů. Pokud stavební úřad vydá povolující rozhodnutí, bude možné dokončit zbývající stavební objekty, a poté celou dálnici v úseku Hulín–Fryšták uvést do provozu.
Všechny podklady včetně oponentního posudku a závazného stanoviska EIA jsou veřejně dostupné zde.
