Olej patří do speciálních nádob. Část Pražanů ho ale vylévá do kanalizace, ukázal průzkum

Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů. Nikoliv však do kanalizace, kde způsobuje značné problémy. Proto Pražské vodovody a kanalizace varují, aby lidé tuk po smažení štědrovečerního kapra či řízku do odpadu nevylévali.
„Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání,“ zdůraznil tiskový společnosti Tomáš Mrázek. „Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen v období vánočních svátků,“ dodal s tím, že kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí.
Třetina lidí nakládá s oleji špatně
Podle průzkumu pro PVK nejčastěji o Vánocích smažíme řízky (71 %) a ryby (51 %). Přestože naprostá většina lidí tuší, jak se má olej likvidovat správně, téměř třetina ho stále vylévá do odpadu nebo splachuje do toalety. I když se povědomí o správném nakládání s použitým olejem zlepšuje, praxe v domácnostech pořád není jednotná. Nejčastěji lidé volí správný postup: více než dvě pětiny domácností slévají olej do uzavíratelné nádoby a odnášejí ho do kontejneru na jedlé tuky a oleje (43 %). Další zhruba čtvrtina (25 %) si pomáhá tím, že olej nechá ztuhnout nebo ho nechá vsáknout do papíru a vyhodí ho do směsného odpadu.
Víme, co je správně, přesto část Pražanů tápe
Z průzkumu zároveň vyplývá, že lidé většinou vědí, jak správně naložit s přesmaženým olejem: jako nejlepší řešení ho uvádí přelít do uzavíratelné nádoby a vhodit do kontejneru na jedlé tuky a oleje (81 %). Zhruba čtvrtina respondentů by ho odvezla do sběrného dvora (24 %). Přesto ale část domácností stále tápe, někteří odpovídají „nevím“ a menší podíl dotázaných považuje za správné i postupy, které jsou spíš nouzové, například nechat olej ztuhnout a vyhodit ho do směsného odpadu nebo ho přelít do nádoby a vyhodit do běžného kontejneru. Stále ale existuje skupina, která olej likviduje nejrizikovějším způsobem. Do dřezu ho vylévá zhruba každý šestý obyvatel Prahy a Středočeského kraje, a další část ho dokonce splachuje do toalety (12 %).
Co hrozí? Ucpané potrubí a nečekané výdaje
Zároveň si lidé velmi dobře uvědomují, proč na správné likvidaci použitých tuků a olejů záleží. Největší obavou je zanášení odpadu. Podle 83 % respondentů může tuk vylévaný do dřezu či záchodu potrubí postupně zanášet a vést až k ucpání. A to je přesně ten typ problému, který se často projeví naprosto nečekaně. Voda začne odtékat pomalu, dřez nebo toaleta se vrací zpět a pokud si s takovým problémem nevíme rady, je potřeba volat instalatéra. Výjezd, čištění potrubí nebo odstranění ucpávky pak může znamenat zbytečné starosti i nečekané finanční výdaje, kterým se přitom dá jednoduše předejít. O Vánocích smažíme víc než jindy, a s tím roste i množství použitého oleje. Stačí přitom jednoduchý krok, nechat ho vychladnout, slít do uzavíratelné nádoby a odnést do kontejneru na jedlé tuky a oleje. Olej do dřezu ani do toalety nepatří.
Pražská stoková síť měří 3 926 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 033 kilometrů. Na stokovou síť je napojeno 128 696 kanalizačních přípojek. Chod celé sítě zajišťuje také 350 čerpacích stanic. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 22 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.
