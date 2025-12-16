03/2025

Fórum o prosazování zjistilo nesoulad u dovážených látek, směsí a výrobků

16. 12. 2025| zdroj: MPO0

zdroj: pixabay

V rámci projektu fóra o prosazování bylo zjištěno, že třetina látek ve směsích nebyla zaregistrována podle nařízení REACH. Některé spotřebitelské výrobky obsahovaly nebezpečné látky, jejichž množství překračovalo povolené limity.

V celoevropském projektu fóra o prosazování (REF-12) inspektoři ve 29 zemích EHP provedli 2 603 cílených kontrol, aby ověřili, zda dovoz odpovídá požadavkům na registraci, omezení a povolení stanoveným nařízením o chemických látkách (nařízení REACH). Výsledky projektu ukazují na důležitost dobře informované a dobře navržené strategie vzorkování a cílení pro provádění kontrolní činnosti. Dovozci se musí před uskutečněním dovozu seznámit s povinnostmi vyplývajícími z nařízení REACH. Měli by si opatřit analytické zprávy nebo jiné důkazy prokazující soulad s nařízením REACH. Tyto a další doporučení jsou k dispozici ve zprávě (viz příloha aktuality).

Při kontrole látek a směsí z hlediska souladu s registračními požadavky bylo zjištěno, že u jedné ze tří kontrolovaných látek ve směsích chyběla požadovaná registrace. U látek dovážených samostatně chyběla registrace v 7 % případů. Tato míra nesouladu je vyšší než u minulých projektů. Bylo zjištěno, že dovozci směsí obsahujících neregistrované látky často nevěděli, jaké látky uvádějí na trh.

Inspektoři zkontrolovali více než 1 300 dovážených směsí a spotřebních výrobků z hlediska požadavků na omezení. Zjistili, že 16 % z nich obsahovalo nařízením REACH omezené nebezpečné látky, přičemž byly porušeny podmínky omezení. U dovážených šperků se kontrolovala přítomnost niklu, kadmia a olova a mnoho kontrol bylo zaměřeno na hračky a textil.

Bylo rovněž zkontrolováno dodržování povinností u látek vzbuzujících mimořádné obavy, které podléhají povolení. Povolení chybělo nebo bylo prošlé ve čtyřech případech z 21. Téměř všechny zjištěné nevyhovující výrobky zkontrolované před puštěním do volného oběhu nesměly vstoupit na trh EHP nebo jim byl vstup povolen až po přijetí nápravných opatření. Kontroly provedené v rámci tohoto projektu byly zaměřeny na výrobky, u nichž byl nesoulad očekáván. Výsledky proto přímo neodrážejí celkovou míru nesouladu výrobků dovážených na trh EHP.

