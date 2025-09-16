02/2025

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo komentář k výsledkům průmyslu a stavebnictví za červenec 2025

16. 9. 2025| zdroj: MPO0

oil-refinery-3713276_640
zdroj: pixabay

„Červencová průmyslová produkce meziročně opět vzrostla a výrazněji jak v předchozím měsíci. Růst byl nejvýznamnější v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků, výroba oděvů, ostatní zpracovatelský průmysl a výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu. Naopak výrazný propad vykázala výroba textilií.

Pozitivní zprávou je, že oproti červnu vzrostla hodnota nových průmyslových zakázek. Bohužel negativem je meziroční pokles tržeb z průmyslové činnosti a prohloubení negativní nálady vyplývající z indexu nákupních manažerů výroby po jednom měsíci optimistického výhledu, a i to, že Německý průmysl znovu zaznamenal pokles,“ uvedl vrchní ředitel sekce hospodářství Ing. Eduard Muřický.

Průmyslová produkce v červenci meziročně reálně vzrostla o 1,8 %. Zpracovatelský průmysl zaznamenal meziroční růst o 1,7 %. Odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu zaznamenalo růst o 1,1 % a rostla také těžba a dobývání, a to o 9,8 %. Meziměsíčně objem produkce vzrostl reálně o 0,8 %. Nedařilo se především zpracovatelskému průmyslu, který drobně klesl, zatímco odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu významně vzrostlo a rostla i těžba a dobývání, i když ne tak výrazně.

Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl o 1,7 %. Pokles vykázalo 10 z 22 odvětví, což je ve srovnání s minulým měsícem o něco málo lepší výsledek. Dvouciferně kleslo pouze odvětví výroby textilií. Významnější pokles zaznamenalo také odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení a odvětví tisku a rozmnožování nahraných nosičů. Nejvýraznější růst naopak vykázala odvětví výroby pryžových a plastových výrobků, výroba oděvů, ostatní zpracovatelský průmysl a výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu.

Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční růst o 6,6 %. Tuzemské zakázky vrostly o 13,0 % a zakázky ze zahraničí vzrostly o 2,9 %. Tržby v nominálním vyjádření meziročně klesly o 0,1 %, když tržby z tuzemska klesly o 2,2 a z přímého vývozu naopak vzrostly o 1,8 %. Ceny průmyslových výrobců v červenci meziročně klesly o 1,2 %, což je pokles již šestý měsíc v řadě. Tempo znovu oproti předchozímu měsíci zrychlilo. Průmyslová výroba v Německu zaznamenala v červnu 2025 pokles o 3,8 %, což je oproti předešlému měsíci výrazně horší výsledek. Výhled pro německou ekonomiku je tak pesimističtější, jak v minulém období, což se může v nejbližších měsících negativně promítnout do tuzemské ekonomiky.

Český zpracovatelský sektor zaznamenal v srpnu opět zhoršení, tak jak v minulém měsíci. Index nákupních manažerů (PMI podle S&P Global) klesl z červencových 49,7 bodů na 49,4 bodů v srpnu. Index tak naznačuje mírné zhoršení provozních podmínek. Produkce se v srpnu oproti červenci prakticky nezměnila díky logistickým problémům (přetížené přístavy, zpožděný transport a technologické problémy), prodlevám v dodávkách materiálů a také v důsledku celí politiky USA. Nové zakázky rostly nejrychleji od února 2022 a rostou třetí měsíc v řadě. Poptávka je vyšší především po strojích a stavebních materiálech. Nové exportní zakázky však byly opět nižší, a to kvůli celní politice USA, geopolitické nejistotě a slabé poptávce z Německa. Pokles zaznamenala také zaměstnanost. Ceny vstupů v české výrobě rostly, ale tempo opět zpomalilo a bylo nejslabší od prosince 2024. Naopak ceny výstupu opět klesly, již třetí měsíc po sobě. Zásoby vstupů i hotových výrobků klesly, a to nejrychleji od ledna (vstupy), resp. února (hotové zboží). Důvěra ohledně budoucího výhledu byla optimistická a úroveň důvěry vzrostla na druhý nejvyšší stupeň od února 2022.

Bariéru růstu firem nadále představují nedostatečná poptávka a nedostatek zaměstnanců. Společně s údaji za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje za stavebnictví, k nimž vrchní ředitel sekce hospodářství Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce i v červencivzrostla dvouciferně a roste již devátý měsíc v řadě. Přispělo k tomu jak inženýrské, tak i pozemní stavitelství. Ve prospěch stability odvětví hovoří skutečnost, ževýhled ve srovnání s předchozím měsícem roste a je na nejvyšší úrovni od dubna 2022.“

Stavební produkce v červenci meziročně vzrostla o 10,1 % a roste již devátý měsíc v řadě. Inženýrské stavitelství zaznamenalo nárůst o 11,5 % a pozemní stavitelství vzrostlo o 9,2 %. Počet zahájených bytů zaznamenal meziroční pokles o 9,2 % na 2 628 a i počet dokončených bytů klesl o 13,4 % na 2 353. Stavební úřady vydaly meziročně o 10,8 % méně stavebních povolení a jejich orientační hodnota vzrostla o 37,9 % na 54,2 mld. Kč.

Saldo indexu důvěry ve stavebnictví v srpnu 2025 meziměsíčně vzrostlo na hodnotu 2,5, což je nejvyšší údaj od dubna 2022. Meziměsíčně se mírně zvýšilo očekávání vývoje růstu stávajícího počtu zaměstnanců v příštích třech měsících. Negativní hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se ve srovnání s předchozím měsícem prakticky nezměnilo. Stagnoval i počet firem, které očekávají růst cen stavebních prací v období příštích tří měsíců. Důvěra ve stavebnictví je opět meziročně významně vyšší. Bariérami růstu ve stavebnictví jsou nadále nedostatečná poptávka či nedostatek zaměstnanců.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO