Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo komentář k výsledkům průmyslu a stavebnictví za červenec 2025

„Červencová průmyslová produkce meziročně opět vzrostla a výrazněji jak v předchozím měsíci. Růst byl nejvýznamnější v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků, výroba oděvů, ostatní zpracovatelský průmysl a výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu. Naopak výrazný propad vykázala výroba textilií.
Pozitivní zprávou je, že oproti červnu vzrostla hodnota nových průmyslových zakázek. Bohužel negativem je meziroční pokles tržeb z průmyslové činnosti a prohloubení negativní nálady vyplývající z indexu nákupních manažerů výroby po jednom měsíci optimistického výhledu, a i to, že Německý průmysl znovu zaznamenal pokles,“ uvedl vrchní ředitel sekce hospodářství Ing. Eduard Muřický.
Průmyslová produkce v červenci meziročně reálně vzrostla o 1,8 %. Zpracovatelský průmysl zaznamenal meziroční růst o 1,7 %. Odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu zaznamenalo růst o 1,1 % a rostla také těžba a dobývání, a to o 9,8 %. Meziměsíčně objem produkce vzrostl reálně o 0,8 %. Nedařilo se především zpracovatelskému průmyslu, který drobně klesl, zatímco odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu významně vzrostlo a rostla i těžba a dobývání, i když ne tak výrazně.
Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl o 1,7 %. Pokles vykázalo 10 z 22 odvětví, což je ve srovnání s minulým měsícem o něco málo lepší výsledek. Dvouciferně kleslo pouze odvětví výroby textilií. Významnější pokles zaznamenalo také odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení a odvětví tisku a rozmnožování nahraných nosičů. Nejvýraznější růst naopak vykázala odvětví výroby pryžových a plastových výrobků, výroba oděvů, ostatní zpracovatelský průmysl a výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu.
Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční růst o 6,6 %. Tuzemské zakázky vrostly o 13,0 % a zakázky ze zahraničí vzrostly o 2,9 %. Tržby v nominálním vyjádření meziročně klesly o 0,1 %, když tržby z tuzemska klesly o 2,2 a z přímého vývozu naopak vzrostly o 1,8 %. Ceny průmyslových výrobců v červenci meziročně klesly o 1,2 %, což je pokles již šestý měsíc v řadě. Tempo znovu oproti předchozímu měsíci zrychlilo. Průmyslová výroba v Německu zaznamenala v červnu 2025 pokles o 3,8 %, což je oproti předešlému měsíci výrazně horší výsledek. Výhled pro německou ekonomiku je tak pesimističtější, jak v minulém období, což se může v nejbližších měsících negativně promítnout do tuzemské ekonomiky.
Český zpracovatelský sektor zaznamenal v srpnu opět zhoršení, tak jak v minulém měsíci. Index nákupních manažerů (PMI podle S&P Global) klesl z červencových 49,7 bodů na 49,4 bodů v srpnu. Index tak naznačuje mírné zhoršení provozních podmínek. Produkce se v srpnu oproti červenci prakticky nezměnila díky logistickým problémům (přetížené přístavy, zpožděný transport a technologické problémy), prodlevám v dodávkách materiálů a také v důsledku celí politiky USA. Nové zakázky rostly nejrychleji od února 2022 a rostou třetí měsíc v řadě. Poptávka je vyšší především po strojích a stavebních materiálech. Nové exportní zakázky však byly opět nižší, a to kvůli celní politice USA, geopolitické nejistotě a slabé poptávce z Německa. Pokles zaznamenala také zaměstnanost. Ceny vstupů v české výrobě rostly, ale tempo opět zpomalilo a bylo nejslabší od prosince 2024. Naopak ceny výstupu opět klesly, již třetí měsíc po sobě. Zásoby vstupů i hotových výrobků klesly, a to nejrychleji od ledna (vstupy), resp. února (hotové zboží). Důvěra ohledně budoucího výhledu byla optimistická a úroveň důvěry vzrostla na druhý nejvyšší stupeň od února 2022.
Bariéru růstu firem nadále představují nedostatečná poptávka a nedostatek zaměstnanců. Společně s údaji za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje za stavebnictví, k nimž vrchní ředitel sekce hospodářství Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce i v červencivzrostla dvouciferně a roste již devátý měsíc v řadě. Přispělo k tomu jak inženýrské, tak i pozemní stavitelství. Ve prospěch stability odvětví hovoří skutečnost, ževýhled ve srovnání s předchozím měsícem roste a je na nejvyšší úrovni od dubna 2022.“
Stavební produkce v červenci meziročně vzrostla o 10,1 % a roste již devátý měsíc v řadě. Inženýrské stavitelství zaznamenalo nárůst o 11,5 % a pozemní stavitelství vzrostlo o 9,2 %. Počet zahájených bytů zaznamenal meziroční pokles o 9,2 % na 2 628 a i počet dokončených bytů klesl o 13,4 % na 2 353. Stavební úřady vydaly meziročně o 10,8 % méně stavebních povolení a jejich orientační hodnota vzrostla o 37,9 % na 54,2 mld. Kč.
Saldo indexu důvěry ve stavebnictví v srpnu 2025 meziměsíčně vzrostlo na hodnotu 2,5, což je nejvyšší údaj od dubna 2022. Meziměsíčně se mírně zvýšilo očekávání vývoje růstu stávajícího počtu zaměstnanců v příštích třech měsících. Negativní hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se ve srovnání s předchozím měsícem prakticky nezměnilo. Stagnoval i počet firem, které očekávají růst cen stavebních prací v období příštích tří měsíců. Důvěra ve stavebnictví je opět meziročně významně vyšší. Bariérami růstu ve stavebnictví jsou nadále nedostatečná poptávka či nedostatek zaměstnanců.
