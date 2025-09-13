Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá návrh zadání Změny č. 2 Územního rozvojového plánu

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá vládě návrh zadání Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, která má vymezit akcelerační oblasti pro rychlejší rozvoj větrné a solární energetiky v ČR.
Materiál je předkládán v souladu s § 111 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 9 odst. 2 a přílohou č. 6 vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Změnu č. 2 ÚRP ministerstvo navrhuje pořídit s ohledem na plnění cílů a závazků vyplývajících ze směrnice RED III ve vazbě na zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon OZE“), který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2025.
Komentáře