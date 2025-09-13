02/2025

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá návrh zadání Změny č. 2 Územního rozvojového plánu

13. 9. 2025

sunrise-3579931_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá vládě návrh zadání Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, která má vymezit akcelerační oblasti pro rychlejší rozvoj větrné a solární energetiky v ČR.

Materiál je předkládán v souladu s § 111 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 9 odst. 2 a přílohou č. 6 vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Změnu č. 2 ÚRP ministerstvo navrhuje pořídit s ohledem na plnění cílů a závazků vyplývajících ze směrnice RED III ve vazbě na zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon OZE“), který nabyl účinnosti dne 1. 8.  2025.

