LNG terminál v nizozemském Eemshavenu slaví tři roky. Připlulo do něj 64 lodí s plynem z USA určeným pro Česko

Tři roky už funguje terminál LNG v nizozemském Eemshavenu. Během této doby do něj připlulo 64 lodí objednaných ČEZ, které přivezly 5,8 miliardy metrů krychlových plynu určeného pro Česko. Více než 90 procent tankerů naložilo LNG ve Spojených státech a žádná loď neobsahovala ruský plyn, což je pravidlo vyplývající přímo ze smlouvy s terminálem a ČEZ ho bude striktně dodržovat i nadále.
Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zařízení umožňuje zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy jsou rezervovány pro Českou republiku, což je objem rovnající se téměř polovině současné české spotřeby. Vedle ČEZ využívají kapacity terminálu také nadnárodní společnosti Shell a Engie.
„Jsem rád, že se nám během energetické krize podařilo rychle zareagovat a zajistit si kapacitu ve vůbec prvním nově zprovozněném LNG terminálu v Evropě. Mohli jsme tak zabezpečit dostatek plynu pro naše zákazníky i přispět k energetické bezpečnosti Česka. Právě LNG terminály jako Eemshaven pomohly překonání plynové krize a také ke snížení cen plynu i elektřiny v Evropě,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
Do terminálu od září 2022 připlulo 64 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přivezly ekvivalent objemu 5,8 miliardy krychlových metrů plynu. Více než 90 % objemu LNG, které ČEZ dopravil do Eemshavenu pochází ze Spojených států. Žádný zkapalněný zemní plyn nedorazil z Ruska ani nepochází z ruských zdrojů.
„Od spuštění Eemshavenu se terminály LNG staly základními kameny energetické bezpečnosti v Evropě. Pro ČEZ to zároveň znamenalo vstup na globální trh s plynem, kde jsme se museli rychle naučit jednat s partnery na druhé straně oceánu a obchodovat s obřími objemy plynu, které přepravují tři sta metrů dlouhé tankery. Postupně také zvyšujeme svoje know-how a dnes už jsme schopni postarat se i o celý logistický řetězec LNG, včetně pronájmu tankeru i s posádkou a navigační instrukce pro kapitána,“ vysvětluje ředitel tradingu ČEZ Luděk Horn.
Terminál o celkové roční kapacitě 8 miliard metrů krychlových, z čehož má ČEZ zasmluvněny 3 miliardy, se nachází v přístavu Eemshaven v provincii Groningen v Nizozemsku a tvoří ho dvě plavidla, Energos Igloo a Eemshaven LNG, umožňující skladování LNG a zplyňování. Do terminálu se dováží zkapalněný zemní plyn na speciálně upravených tankerech, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vtláčí do soustavy přepravních plynovodů.
