02/2025

Kyberbezpečnost ve fotovoltaice: experti varují před závislostí na čínských technologiích

16. 10. 2025| autor: Aneta Čížková0

Guardexy-Kyberbezpecnost_FVE_panel3
zdroj: SOLSOL

Evropský trh s fotovoltaikou je z větší části závislý na čínských technologiích – podle odhadů odborníků pochází 70 až 80 % instalovaného výkonu z čínské výroby. Taková míra závislosti podle odborníků z oblasti kybernetiky a moderní energetiky představuje vážné riziko – nejen pro energetickou stabilitu, ale i pro kybernetickou bezpečnost.

Na rizika spojená s čínskými solárními technologiemi se zaměřil odborný brífink, který se konal 14. října v Praze. Diskutovali na něm odborníci z akademické, firemní i profesní sféry – Erika Langerová (vedoucí týmu kyberbezpečnost pro energetiku UCEEB ČVUT), Jaroslav Hrubeš ( místopředseda představenstva CAFT), Martin Sedlák ( programový ředitel Svazu moderní energetiky), Martin Bursík (hlavní analytik Komory OZE) a Martin Novák (CTO společnosti SOLSOL).

