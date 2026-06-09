Květnový vývoj ukázal, jak geopolitika hýbe komoditními trhy i kryptoměnami

Květen 2026 přinesl na komoditní trhy pokračující volatilitu, i když část extrémního napětí z předchozích měsíců se začala postupně zmírňovat. Válka na Blízkém východě nadále výrazně omezovala globální nabídku ropy, protože toky přes průliv Hormuz zůstávaly po celý měsíc narušené.
Průmyslové kovy reagovaly smíšeně: hliník pokračoval v silném růstu kvůli obavám z čínských výpadků produkce, zatímco ostatní kovy vykazovaly převážně mírné pohyby. Drahé kovy byly pod tlakem nejistoty kolem dohody USA–Írán, což vedlo ke zvýšené volatilitě. Digitální aktiva mírně oslabovala, avšak bez zásadních fundamentálních impulsů.
Energetické komodity
Ropa Brent
Ropa Brent zůstala v květnu výrazně volatilní. Cena se pohybovala mezi 91 a 115 USD za barel a měsíc zakončila poblíž 92 USD, tedy pod úrovní z počátku měsíce. Trh byl nadále ovlivněn omezenými dodávkami z oblasti Perského zálivu, protože toky přes Hormuz se podle odhadů začnou obnovovat až v červnu. Podle Mezinárodní energetické agentury dosáhly celkové ztráty nabídky od února téměř 13 milionů barelů denně, což udržovalo trh v mimořádně napjatém stavu. V důsledku toho zůstala vysoká i volatilita.
Zemní plyn
Evropský zemní plyn se v květnu obchodoval v relativně úzkém pásmu. Cena se pohybovala mezi 38,7 a 41,4 EUR/MWh a měsíc zakončila mírně pod úrovní z počátku května. Toky LNG přes oblast Perského zálivu byly v květnu nadále narušené. Tankery čelily zvýšeným bezpečnostním rizikům, vyššímu pojistnému a zpožděním, protože část flotily se vyhýbala tranzitu přes Hormuz. Vývoj zvyšoval nákladovou nejistotu na globálním trhu s LNG, i když evropské ceny zůstaly stabilní díky relativně vysokým zásobám.
Elektřina
Cena elektřiny v Evropě v květnu mírně rostla. Pohybovala se mezi 97,5 a 101 EUR/MWh a měsíc zakončila nad úrovní 101 EUR/MWh. Trh reagoval na dražší fosilní paliva a zvýšenou nervozitu v energetickém sektoru.
Průmyslové kovy
Ocel
Ocel v květnu mírně posilovala. Cena se pohybovala mezi 1 078 a 1 130 USD za tunu a měsíc zakončila nad úrovní 1 120 USD. Vývoj odpovídal stabilnímu, avšak opatrnému sentimentu v průmyslovém sektoru.
Hliník
Hliník byl jedním z nejvýraznějších kovů května. Cena se pohybovala mezi 3 485 a 3 709 USD za tunu a měsíc zakončila poblíž 3 675 USD. Podle některých analytiků vedl hliník růst kovů nejen kvůli situaci v Hormuzském průlivu, ale také kvůli obavám z čínských výpadků produkce a obecně rostoucí poptávce v technologickém sektoru. Trh reagoval na zprávy o omezené nabídce a hliník se dostal na nejvyšší úrovně za poslední čtyři roky.
Zinek
Zinek v květnu mírně posiloval. Cena se pohybovala mezi 3 339 a 3 644 USD za tunu a měsíc zakončila nad úrovní 3 530 USD. Vývoj byl stabilní a bez výraznějších fundamentálních impulsů.
Olovo
Olovo se v květnu obchodovalo v pásmu 1 945–2 036 USD za tunu a měsíc zakončilo poblíž 2 020 USD. Trh zůstal klidný a bez výraznějších výkyvů.
Nikl
Nikl v květnu mírně oslabil. Cena se pohybovala mezi 18 281 a 19 977 USD za tunu a měsíc zakončila pod úrovní z počátku měsíce, kolem 18 968 USD. Vývoj odrážel smíšený sentiment v ocelářském a bateriovém sektoru.
Měď
Měď v květnu pokračovala v růstu. Cena se pohybovala mezi 5,86 a 6,63 USD za libru a měsíc zakončila poblíž 6,40 USD. Maximální dubnové hodnoty tak překonala cca o 8 %. Trh nadále reagoval na dubnové oznámení o zákazu exportu kyseliny sírové z Číny, které vyvolalo obavy z omezení těžby v hlavních těžebních regionech.
Drahé kovy
Zlato
Zlato v květnu kolísalo pod vlivem nejistoty kolem dohody USA–Írán. Cena se pohybovala mezi 4 392 a 4 734 USD za unci a měsíc zakončila mírně pod úrovní z počátku měsíce. Trh reagoval na smíšené signály ohledně inflace a geopolitického vývoje.
Stříbro
Stříbro v květnu mírně posilovalo. Cena se pohybovala mezi 73 a 87 USD za unci a měsíc zakončila nad úrovní 75 USD. Vývoj byl podpořen sentimentem v segmentu drahých kovů.
Platina
Platina se v květnu obchodovala v rozpětí 1 907–2 164 USD za unci a měsíc zakončila mírně pod úrovní z počátku měsíce. Trh zůstal stabilní.
Palladium
Palladium v květnu oslabovalo. Cena se pohybovala mezi 1 337 a 1 561 USD za unci a měsíc zakončila poblíž 1 358 USD.
Bateriové a speciální komodity
Kobalt
Kobalt zůstal v květnu beze změny na úrovni 56 290 USD za tunu.
Lithium carbonate (USD)
Cena lithia v květnu mírně kolísala. V dolarovém vyjádření se pohybovala mezi 25 904 a 29 580 USD za tunu a měsíc zakončila poblíž 26 200 USD.
Mangan (USD)
Mangan v květnu mírně oslabil. Cena se pohybovala mezi 4,83 a 5,03 USD/mtu a měsíc zakončila poblíž 4,83 USD.
Digitální aktiva
Bitcoin
Bitcoin v květnu mírně oslabil. Cena se pohybovala mezi 72 531 a 82 642 USD a měsíc zakončila poblíž 73 659 USD.
Ethereum
Ethereum se v květnu obchodovalo v rozpětí 1 944–2 400 USD a měsíc zakončilo poblíž 2 007 USD.
Závěr
Květen 2026 byl měsícem postupného uvolňování rizikové prémie, avšak trhy zůstaly pod vlivem přetrvávajícího napětí v oblasti Hormuzského průlivu. Ropa Brent se obchodovala ve vysoké volatilitě a ceny energií zůstaly zvýšené. Průmyslové kovy vykazovaly smíšený vývoj, přičemž hliník patřil k nejvýraznějším růstovým komoditám kvůli obavám z omezené nabídky. Drahé kovy reagovaly na geopolitickou nejistotu a vývoj dolaru, zatímco digitální aktiva mírně oslabovala.
Další vývoj bude záviset především na rychlosti obnovy tranzitu přes oblast Hormuzu a na makroekonomickém výhledu hlavních světových ekonomik.
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