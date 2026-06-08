Konference NO‑DIG 2026: Jsou bezvýkopové technologie stále alternativou, nebo už standardem?

Česká společnost pro bezvýkopové technologie pořádá ve dnech15.–16. záříjiž31. ročník národní konference NO‑DIG, která se stejně jako loni uskuteční v kongresových prostoráchHotelu Galant Mikulov.
Letošní motto konference „Bezvýkopové technologie – alternativa, nebo už standard?“ otevře diskusi o tom, jak rychle se moderní bezvýkopové postupy stávají běžnou součástí praxe při výstavbě a rekonstrukcích vodovodní infrastruktury.
Bezvýkopové technologie se stále více prosazují nejen jako ekonomicky výhodné řešení, ale i jako ekologicky šetrná alternativa k tradičním výkopovým metodám. Dvoudenní akce nabídne nejnovější poznatky, zkušenosti z provozu i projekty, které zásadně ovlivňují způsob realizace vodovodních sítí a dalších infrastrukturních staveb v České republice.
Zkušenosti s provozem vodovodních řadů
Úvodní panelová diskuse bude věnována praktickým zkušenostem s provozem a údržbou vodovodních řadů realizovaných pomocí bezvýkopových technologií. Odborníci z praxe budou mimo jiné hovořit o tom, jak se jednotlivé metody osvědčují v reálném provozu a jaké výhody či limity přinášejí při dlouhodobém provozu takto vybudované infrastruktury.
Diskuse nabídne pohled, jak bezvýkopové technologie mění způsob výstavby nových vodovodních řadů i rekonstrukcí těch stávajících. Součástí debaty bude také otázka správné diagnostiky potrubí před samotnou sanací, která je klíčová pro výběr vhodné metody i minimalizaci rizik během realizace.
V panelu vystoupí Ladislav Haška z firmy Vodárenská akciová společnost, a.s., Radim Jirout z Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., Milan Vojta z Vodovodů a kanalizací Břeclav, a.s., Tomáš Hruška z Ostravských vodáren a kanalizací a.s., Josef Šebek z AQUA PROCON s.r.o. a Jan Ručka z Vysokého učení technického v Brně. Společně poskytnou komplexní přehled, jak se bezvýkopové technologie uplatňují v české vodárenské praxi.
Odborný program konference
Odborný program konference také nabídne témata, která odrážejí současný vývoj bezvýkopových technologií i jejich praktické uplatnění v české vodárenské infrastruktuře. Přednášky se zaměří na instalace a opravy vodovodů realizovaných pomocí moderních bezvýkopových metod, přičemž budou představeny projekty, které v posledních letech zásadně změnily pohled na využívání těchto technologií v praxi.
Součástí programu budou také prezentace věnované diagnostice, průzkumu a přípravě, tedy klíčovým krokům, které rozhodují o správném výběru vhodné metody sanace či výstavby. Účastníci se dále seznámí s ekonomickými a legislativními aspekty, které ovlivňují rozhodování investorů a provozovatelů. Prostor dostanou i inovativní technologie, jež posouvají celý obor kupředu.
Jednotlivé odborné bloky povedou zkušení odborníci z praxe. První blok otevře Ladislav Haška, generální ředitel Vodárenské akciové společnosti, a.s., druhý zaštítí Marek Helcelet z Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., třetí uvede Pavel Král ze stejné firmy a závěrečný, čtvrtý blok povede Karel Franczyk, předseda České společnosti pro bezvýkopové technologie.
Díky této kombinaci odborných garantů nabídne program vyvážený pohled na technické, provozní i strategické otázky spojené s využíváním bezvýkopových technologií v České republice.
NO-DIG 2026 – 31. národní konference o bezvýkopových technologiích
Kdy: 15.–16. září 2026
Kde: Hotel GALANT, Mikulov
Kdo: pořadatel: Česká společnost pro bezvýkopové technologie, organizátor: Exponex s.r.o.
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