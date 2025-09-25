02/2025

Komentář: Boom následovaný krachy. Trh s bateriovými úložišti vykazuje řadu stejných znaků jako fotovoltaika

25. 9. 2025| autor: Jan Šmíd, obchodní ředitel společnosti MJEnergie0

solar-6894847_640
zdroj: pixabay

Lákavá investice s rychlou návratností, do které se chce pouštět řada firem bez větších zkušeností. Tento scénář, dobře známý z trhu s fotovoltaikou, se nyní rýsuje i u bateriových úložišť. Ta aktuálně zažívají díky účinnosti novely Lex OZE III výrazný růst. Problém však může nastat za několik let, až budou do provozu zapojena úložiště s kapacitou ve stovkách megawatt.

Rychlému přesycení trhu by paradoxně mohly zabránit složitější povolovací procesy, které jsou s bateriemi spojeny, uvádí ve svém komentáři obchodní ředitel společnosti MJEnergie Jan Šmíd.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO