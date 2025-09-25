Komentář: Boom následovaný krachy. Trh s bateriovými úložišti vykazuje řadu stejných znaků jako fotovoltaika

Lákavá investice s rychlou návratností, do které se chce pouštět řada firem bez větších zkušeností. Tento scénář, dobře známý z trhu s fotovoltaikou, se nyní rýsuje i u bateriových úložišť. Ta aktuálně zažívají díky účinnosti novely Lex OZE III výrazný růst. Problém však může nastat za několik let, až budou do provozu zapojena úložiště s kapacitou ve stovkách megawatt.
Rychlému přesycení trhu by paradoxně mohly zabránit složitější povolovací procesy, které jsou s bateriemi spojeny, uvádí ve svém komentáři obchodní ředitel společnosti MJEnergie Jan Šmíd.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře