MŽP předkládá návrh na změnu chemického zákona

Primárním cílem předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 13. června 2024, kterým se mění nařízení EU o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahují omezení vývozu, dovozu a výroby.
Předkládaný návrh zákona je implementačním předpisem, jímž se adaptuje český právní řád na přijetí nové evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1849 ze dne 13. června 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2017/852 o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahují omezení vývozu, dovozu a výroby.
Termín připomínek: 21.10. 2025
Ke stažení:
Komentáře