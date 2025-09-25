Ministr zemědělství: Evropská komise oznámila, že navrhne odložit účinnost nařízení proti odlesňování

Několikaměsíční snaha České republiky o odklad účinnosti evropského nařízení proti odlesňování (EUDR) se vyplatila. Evropská komise dnes oznámila, že navrhne posunout jeho účinnost o jeden rok. Systém, ve kterém měly evropské firmy hlásit povinně stovky údajů, totiž není dostatečně připravený. Opakovaně na to poukazoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), kolem iniciativy ČR se podařilo zformovat skupinu dalších zemí, které návrh na odložení rovněž podporovaly.
„Několik měsíců jsme spolu s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem upozorňovali na to, že plánované evropské nařízení proti odlesňování není ze strany Evropské komise dostatečně připravené a je potřeba jeho účinnost odložit. Celou dobu stojíme v čele zemí, které na to hlasitě upozorňují. Jsem proto rád, že dnes komisařka pro životní prostředí Jessika Roswall oznámila, že navrhne odložení účinnosti EUDR o jeden rok,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.
Evropská komise dnes uvedla, že i přes snahu IT systémy nastavit, neexistuje záruka, že bude celý systém schopen zvládnout očekávanou zátěž související se začátkem účinnosti nařízení EUDR. Proto Komise navrhne odklad jeho účinnosti, původně plánované na 30. prosinec 2025, o jeden rok.
„Spuštění nebylo dostatečně připravené, zbytečně by naše producenty uvrhlo do nejistoty a přineslo obrovskou byrokracii pro české podnikatele, zemědělce, potravináře a lesníky. Odložení účinnosti je dobrá zpráva, která poskytne čas celý systém připravit a upravit tak, abychom skutečně dosáhli reálné ochrany proti odlesňování v částech světa, kde k němu dochází. To však není případ České republiky, v našich lesích naopak každoročně přiroste více dřeva, než se vytěží,“ uvedl ministr Výborný.
Česká republika v posledních měsících opakovaně upozorňovala, že systémy, ve kterých se měly firmy registrovat a vyplňovat v nich řadu údajů v souvislosti s nařízením, vykazují řadu technických nedostatků. Ty znesnadňují práci v systému jak pro firmy, tak pro kontrolní orgány. V České republice má dodržování povinností, vyplývající z nařízení EUDR, kontrolovat Národní lesnický institut. V současnosti navržené zařazení do kategorií rizika znamená pro ČR povinnost více než 2 tisíc kontrol ročně. S ohledem na to, že v České republice k odlesňování nedochází, budeme i nadále usilovat o vytvoření nové kategorie zemí s minimálním (či nulovým) rizikem, která by povinnosti kontrol v těchto zemích snížila.
