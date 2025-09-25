Historicky a architektonicky cenné budovy se dočkají energetických úspor

I památkově chráněné a architektonicky cenné veřejné budovy se mohou stát energeticky úspornějšími, aniž by přišly o svoji historickou hodnotu. Ministerstvo životního prostředí na jejich komplexní rekonstrukce nabídne veřejným či neziskovým institucím půl miliardy korun. O prostředky z programu ENERGov se mohou zájemci ucházet od 29. září. Současně resort připravil novou metodickou příručku, kterou zveřejní během následujících dnů. Ta městům a obcím poradí, jak instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy veřejných budov s minimem vlastních prostředků.
„Na Ministerstvu životního prostředí se systematicky a dlouhodobě zaměřujeme na podporu komplexních renovací budov, a to i těch, které spadají pod památkovou ochranu. Prostředky z Modernizačního fondu umožní obcím, krajům, městům a dalším subjektům napříč Českou republikou provést nákladné renovace památkově a architektonicky cenných budov, a přitom tolik nezatížit veřejné rozpočty. V obdobné výzvě, kterou jsme vyhlásili před dvěma lety, jsme čtyřmiliardovou dotací podpořili 168 projektů,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.
Investici ve výši 137 milionů korun z uplynulé výzvy získala například Mladá Boleslav, která se pustí do revitalizace svého domu kultury. Téměř 90 milionů korun poputuje také do pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice, kde bude financováno snížení energetické náročnosti dvou historických budov. „Tyto příklady ukazují, že to jsou investice, které přinášejí konkrétní výsledky a umožňují provést renovace, jež by obce či instituce samy z vlastních zdrojů jen obtížně realizovaly. Nejenže přispějí k nižší spotřebě energií, ale také ke zhodnocení majetku,“ dodává ministr.
Ministerstvo peníze uvolní z programu ENERGov Modernizačního fondu. Prostředky je možné použít na celou škálu úsporných opatření, na zateplení budov, rekonstrukce otopných soustav, instalace řízeného větrání, modernizace a instalace prvků zlepšujících kvalitu vnitřního prostředí, instalace obnovitelných zdrojů energie či systémů na využívání šedých a srážkových vod. Možná je i podpora dobíjecích stanic pro elektromobily.
U výše dotace platí, že čím vyšší energetické úspory budou, tím více peněz investor získá. U památkově chráněných budov jsou možnosti úprav náročnější, proto je kritérium povinné úspory energie z neobnovitelných zdrojů stanoveno na minimálně 10 procent. „Podpoříme nejen samotnou renovaci, ale i projektovou přípravu a odborný technický dozor. Projekt musí zohledňovat specifika daná vyjádřením Národního památkového ústavu. Celková výše dotace pak může pokrýt až polovinu způsobilých výdajů, “ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad dotační titul spravuje.
O finanční podporu se mohou ucházet nejrůznější veřejné subjekty z celé ČR, jako jsou obce, města, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové či státní organizace, školy, nadace a další. Žádosti, které splní výzvou a programem požadovaná kritéria, ale nevejdou se do určené alokace, spadnou do takzvaného zásobníku žádostí. V případě uvolnění dalších finančních prostředků budou podpořeny i úspěšné projekty ze zásobníku.
O dotaci z výzvy ENERGov č. 1/2025 je možné žádat od 29. září 2025 do 30. dubna 2026, alokace pro tuto výzvu je 500 milionů korun. V případě naplnění zásobníku ve stejném finančním objemu bude příjem žádostí ukončen.
Výzvu doplní nová příručka k realizaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.
Ministerstvo životního prostředí zároveň připravilo metodickou příručku pro města a obce k realizaci fotovoltaických elektráren na střechách veřejných budov, kterou zveřejní v následujících dnech. Příručka umožní veřejné a státní sféře instalovat solární elektrárny na střechách budov s výrobou určenou primárně pro vlastní spotřebu a sdílení do dalších objektů v rámci komunity, a to financováním s minimem vlastních prostředků v podstatě z budoucích úspor na spotřebě elektrické energie. Po příručce k Energeticky úsporné renovaci architektonicky a historicky cenných budov se tak v krátké době jedná o další nástroj pro municipality, jak realizovat dekarbonizační opatření na svých budovách.
Program je financován ze systému EU pro obchodování s emisemi.
