03/2025

Jaký je dopad směrnice o jednorázových plastech? Komise spustila hodnocení

8. 1. 2026| autor: Martina Jandusová0

7825968422_5e20118f5a_c
zdroj: flickr.com

Unie prostřednictvím veřejné konzultace prověřuje, zda fungují současná pravidla, která omezují jednorázové plasty. Občané i firmy mají do března prostor ovlivnit případnou novou legislativu.

Evropská komise zahájila 23. prosince 2025 veřejnou konzultaci ke směrnici o jednorázových plastech, jejímž cílem je předcházet a snižovat dopad některých plastových výrobků na životní prostředí.

Omezování plastů na jedno použití

Jednorázové plastové výrobky představují hlavní zdroj odpadu v mořích, který ohrožuje mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost i lidské zdraví. Podle údajů Komise tvoří deset nejčastějších jednorázových plastů společně s rybářským vybavením až 70 % veškerého odpadu nalezeného na evropských plážích. Unie proto v roce 2019 přijala směrnici o jednorázových plastech (Single-use plastics directive – SUPD), přičemž její klíčová opatření začala v EU platit od července 2021.

Evropská směrnice zavádí různá opatření pro jednotlivé kategorie jednorázových plastových výrobků, včetně těch, které jsou vyrobeny zcela nebo částečně z plastu. Tam, kde existují ekologičtější a cenově dostupné alternativy (například papír), byly jednorázové plastové výrobky zakázány. Jde například o vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka nebo výrobky z oxo-rozložitelných plastů.

Do české legislativy byla směrnice transponována v roce 2022 jako zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Podle odhadů, které zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, dosahuje roční prodej jednorázových plastů v Česku zhruba 300 mil. plastových brček, 20 mil. jednorázových talířů, 60 mil. příborů, 40 mil. nádob na jídlo a 40 mil. kelímků z expandovaného polystyrenu.

Kromě toho, že zákon omezuje uvádění některých výrobků na trh, zavedl také pro některé výrobce povinnost podílet se na úhradě nákladů na úklid obcí a měst nebo požadavky na označování či provádění osvětové činnosti.

Legislativa se může proměnit

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO