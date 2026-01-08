Jaký je dopad směrnice o jednorázových plastech? Komise spustila hodnocení

Unie prostřednictvím veřejné konzultace prověřuje, zda fungují současná pravidla, která omezují jednorázové plasty. Občané i firmy mají do března prostor ovlivnit případnou novou legislativu.
Evropská komise zahájila 23. prosince 2025 veřejnou konzultaci ke směrnici o jednorázových plastech, jejímž cílem je předcházet a snižovat dopad některých plastových výrobků na životní prostředí.
Omezování plastů na jedno použití
Jednorázové plastové výrobky představují hlavní zdroj odpadu v mořích, který ohrožuje mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost i lidské zdraví. Podle údajů Komise tvoří deset nejčastějších jednorázových plastů společně s rybářským vybavením až 70 % veškerého odpadu nalezeného na evropských plážích. Unie proto v roce 2019 přijala směrnici o jednorázových plastech (Single-use plastics directive – SUPD), přičemž její klíčová opatření začala v EU platit od července 2021.
Evropská směrnice zavádí různá opatření pro jednotlivé kategorie jednorázových plastových výrobků, včetně těch, které jsou vyrobeny zcela nebo částečně z plastu. Tam, kde existují ekologičtější a cenově dostupné alternativy (například papír), byly jednorázové plastové výrobky zakázány. Jde například o vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka nebo výrobky z oxo-rozložitelných plastů.
Do české legislativy byla směrnice transponována v roce 2022 jako zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Podle odhadů, které zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, dosahuje roční prodej jednorázových plastů v Česku zhruba 300 mil. plastových brček, 20 mil. jednorázových talířů, 60 mil. příborů, 40 mil. nádob na jídlo a 40 mil. kelímků z expandovaného polystyrenu.
Kromě toho, že zákon omezuje uvádění některých výrobků na trh, zavedl také pro některé výrobce povinnost podílet se na úhradě nákladů na úklid obcí a měst nebo požadavky na označování či provádění osvětové činnosti.
Legislativa se může proměnit
