Jaderná elektrárna Dukovany v roce 2025 vyrobila 14,68 TWh bezemisní elektřiny

Produkcí 14,68 TWh čisté bezemisní energie se Jaderná elektrárna Dukovany v loňském roce podílela na dosažení celkové výroby z obou českých jaderných elektráren Skupiny ČEZ ve výši 32,066 TWh . K množství vyrobené elektřiny přispělo zvýšení výkonu bloků na 512 MWe a přechod na šestiměsíční palivové cykly.
Elektrárna Dukovany tak potvrdila roli bezpečného a spolehlivého zdroje čisté energie, který je díky probíhajícím modernizacím připraven na další dlouhodobý provoz, který pokrývá přes 20 % celkové spotřeby České republiky.
Plánovanou výrobu dosáhl ČEZ v Dukovanech, díky bezpečnému a spolehlivému provozu bloků, v letošním roce už ve čtvrtek 25.12., tedy o 6 dnů dříve oproti původnímu očekávání. „Za úspěšným výsledkem stojí především vysoká spolehlivost zařízení a probíhající modernizace, které zvyšují efektivitu výroby. Velmi důležitý je také odpovědný přístup zaměstnanců elektrárny i dodavatelů, kteří pečlivě provádí práce při pravidelných odstávkách a zajišťují bezpečný provoz zařízení elektrárny,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Jaderné elektrárny ČEZ dosáhly na historický milník a vyrobily32 TWh elektřiny
Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín v roce 2025 společně překonaly magický výrobní milník. Bezpečně a bezemisně vyrobily 32 terawatthodin elektřiny, což by pokrylo přibližně půlroční spotřebu celé České republiky. Letos bude vlivem odstávek pro výměnu paliva v elektrárnách výroba nižší, ale na konci desetiletí by se měla dlouhodobá průměrná úroveň stabilně pohybovat právě kolem hodnoty 32 TWh vyrobené elektřiny.
Vliv odstávek na výrobu v jaderných elektrárnách
„V následujících letech bude naše výroba z jaderných elektráren záviset na délce a řazení odstávek – ty umožňují mimo výměny paliva a rozsáhlých kontrol i realizaci investičních prací a údržby zařízení. V Dukovanech očekáváme obdobný rozsah odstávek jako v uplynulém roce. Ke konci dekády cílíme na průměrnou roční výrobu přes 32 TWh ročně,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Aktuálně v Dukovanech probíhá plánovaná odstávka prvního výrobního bloku pro výměnu paliva a údržbu zařízení, která začala 13. prosince a skončit by měla v únoru letošního roku. ČEZ počítá s dlouhodobým provozem obou svých jaderných elektráren, v posledních letech do nich ročně investuje v průměru cca 7 miliard korun.
Klíčové bezemisní zdroje
Elektrárny Dukovany a Temelín jsou klíčové české stabilní bezemisní zdroje. Ročně se díky nim nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky milionů tun CO₂.
