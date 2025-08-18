Fotovoltaický trh v Česku prochází očistou, v insolvenci je přes 280 firem

Trh s fotovoltaikou v Česku prochází těžkou zkouškou. Letos zamířilo do insolvence už více než 280 firem z oblasti obnovitelných zdrojů a úsporných technologií. Po fotovoltaickém boomu let z 2022 a 2023 se poptávka začíná ochlazovat, což odhaluje slabiny byznysových modelů některých dodavatelů. Časté změny dotačních programů, cenové války i pokles cen elektřiny tlačí na přežití i zavedených hráčů.
Roste také tlak na zpřísnění podmínek a zavedení regulace. Solární asociace a další odborné organizace apelují na vládu, aby stabilizovala dotační programy a zajistila, že na trhu zůstanou pouze firmy s prokázanou odborností a finanční stabilitou. To by mohlo vést k zavedení povinných licencí nebo certifikací, které by chránily zákazníky.
Insolvence zasáhly velké i menší společnosti
Naposledy se do insolvenčního rejstříku dostal Efektivní dům s.r.o., firma založená v roce 2013, která se pyšnila více než 5 000 realizovanými projekty. Od konce května už ale nepřijímá nové zakázky, na konci června pak soud v Ostravě zahájil insolvenční řízení. S‑Power Energies, patřící mezi známější hráče trhu, se také ocitla v úpadku. Její klienty nyní přebírá společnost SEFY, která slibuje dokončení rozpracovaných zakázek a férové finanční vyrovnání.
Velký otřes zasáhl i firmu Woltair, která ještě nedávno patřila k nejrychleji rostoucím technologickým společnostem a objevila se i v žebříčku Financial Times. V roce 2023 vykázala obrat přes miliardu korun, ale zároveň ztrátu více než 370 milionů. Letos podala návrh na insolvenci. Dalším příkladem je společnost FVE Petrovice, která vlastní solární park u Borovan na Českobudějovicku. Kvůli podvodům při dokončení elektrárny v roce 2010 přišla o státní podporu a nyní eviduje dluhy přes půl miliardy korun, zejména vůči státu a leasingovým společnostem. Insolvenční řízení bylo zahájeno v srpnu. O reorganizaci usiluje také Solek Holding, jehož dluhy přesahují 6 miliard korun.
Proč firmy padají?
Podle odborníků je jedním z hlavních důvodů „přehřátý trh“. Po obrovském zájmu o domácí fotovoltaiku v letech 2022 a 2023 poptávka citelně klesá. Solární asociace uvádí, že za první polovinu letošního roku bylo na střechách připojeno o téměř 10 000 instalací méně než ve stejném období loni. „Za poklesem stojí opakované změny dotačních programů, snížení podpory i klesající ceny elektřiny. Důležitost vlastního zdroje přitom odhalil nedávný výpadek elektrické energie,“ uvedla Solární asociace.
Dalším faktorem jsou nestabilní dotační podmínky – jejich opakované změny i snížená výhodnost nutí firmy k improvizaci a často jim znemožňují udržet stabilní cashflow. Firmy také sváděly cenové války, kdy se přežití odvíjelo od co nejnižší ceny, často na úkor kvality instalací, servisu nebo kybernetické bezpečnosti. K tomu navíc přispíval i příliv levných fotovoltaických panelů z Číny.
Banky a leasingové společnosti navíc zpřísňují podmínky pro poskytování úvěrů, a to jak pro firmy, tak i pro koncové zákazníky. Čím dál více se zaměřují na finanční zdraví a stabilitu dodavatele. To může vést k tomu, že si domácnosti a firmy nebudou moct dovolit pořídit fotovoltaiku tak snadno jako dříve, což bude dál přispívat k ochlazení trhu. Podle Radka Orsága ze společnosti Solsol navíc „mnohé firmy podcenily potřebu profesionalizace interních procesů a budování skutečné přidané hodnoty“. Banky, pojišťovny i investoři dnes pečlivěji zkoumají finanční zdraví firem, což pro některé znamená rychlý konec.
Dopady a výhled
Krachy firem dopadají na celé spektrum – od zaměstnanců, přes dodavatele až po koncové zákazníky, kteří mnohdy přijdou o zálohy i servis. Přesto nejde jen o negativní trend: sektor se konsoliduje a na trhu zůstávají spíše stabilní a důvěryhodné společnosti. Pro budoucnost trhu bude rozhodující důraz na důvěryhodnost, servis a dlouhodobou stabilitu, nikoli jen na nejnižší cenu. Fotovoltaika se tak dostává z fáze „zlaté horečky“ do fáze zralého trhu, kde přežijí jen kvalitní a transparentní hráči.
