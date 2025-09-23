Evropská unie učinila další krok k posílení své klimatické politiky

Rada EU schválila prohlášení o záměru, které vyjadřuje jednotnou vůli EU a členských států předložit nový příspěvek v rámci Pařížské dohody (NDC) pro období po roce 2030. Dokument sice není samotným NDC, ale potvrzuje závazek EU předložit oficiální návrh před konferencí COP30.
Prohlášení zdůrazňuje, že EU je na dobré cestě k dosažení 55% snížení emisí do roku 2030 a potvrzuje nutnost dalšího posunu. Unie zároveň signalizuje, že její nový příspěvek by měl obsahovat orientační cíl pro rok 2035 v rozmezí 66,25–72,5 % snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990. Tento interval vychází z již přijatých cílů pro roky 2030 a 2050 a také z návrhu cíle pro rok 2040, o němž nyní probíhá politická debata.
„Dnes se všech 27 členských států shodlo na podpoře tohoto prohlášení. EU bude mluvit jednotným hlasem a potvrzuje svou odhodlanost hledat řešení a podporovat globální klimatickou akci,“ uvedl dánský ministr pro klima, energetiku a veřejné služby Lars Aagaard.
Prohlášení nyní předají dánské předsednictví a Evropská komise sekretariátu UNFCCC i Výboru pro provádění Pařížské dohody. Stane se také základem pro vystoupení EU na klimatickém summitu OSN 24. září v New Yorku. Samotný závazný NDC má Unie předložit před COP30, a to již na základě dohody o evropském klimatickém zákonu a novém cíli pro rok 2040.
