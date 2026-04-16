Informace o stavu vodních zdrojů za březen 2026

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat. Březen 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální měsíc. Delší období s teplotou pod hodnotou normálu nastalo až koncem měsíce.
Nejvíce srážek spadlo koncem měsíce. Srážky v březnu byly dešťové, smíšené i sněhové. Na konci měsíce byla sněhová pokrývka pouze v nejvyšších polohách na hor. Z odtokového hlediska byl březen u českých i moravských povodí podprůměrný až silně podprůměrný. Nejvíce vody odteklo Dyjí (70 % QIII) a Olší (53 % QIII), méně vody odteklo Odrou (49 % QIII), Labem (43 % QIII), Moravou (41 % QIII) a nejméně Vltavou (35 % QIII). Celkově byly průměrné březnové průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 65 % QIII, v povodí Dyje se některé toky vyskytovaly i lehce nad 110 % QIII.
V březnu již nebylo na tocích zaznamenáno ovlivnění ledovými jevy, vyskytlo se však dosažení 1. stupně povodňové aktivity na Bělé v Boskovicích pod přehradou, což bylo způsobeno řízenou manipulací na přehradě. Vzhledem k absenci výraznějších srážek začalo přibývat hlásných profilů (kategorie A + B) s průtoky menšími než 25 % QIII, které indikují hydrologické sucho.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zhoršil na mírně podnormální, vydatnost pramenů se zmenšila na silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů se zhoršil na mimořádně podnormální. Za měsíc březen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 18 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 89 mil. m3. Za měsíc březen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl.
V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 129 mil. m3, od začátku roku 2026 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 538 mil. m3. Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 56–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
