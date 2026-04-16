GasNet distribuoval v topné sezóně přes 4,2 miliardy kubíků plynu – meziročně o 3,4 procenta více

Celková spotřeba plynu dosáhla v topné sezóně 2025/2026 na distribučním území GasNetu přes 4,2 miliardy metrů krychlových. Lidé a firmy spotřebovali 45,4 TWh energie, o 3,4 % víc než v sezóně 2024/2025. Ukazují to údaje největšího tuzemského distributora plynu, společnosti GasNet. Vyšší spotřebu plynu ovlivnilo zejména chladnější počasí.
Přestože domácnosti i podniky ještě částečně dál topí, hlavní nápor mají plynaři za sebou. Topná sezóna v plynárenství trvá každoročně od 1. října do 31. března. Během té letošní spotřebovali odběratelé na distribučním území GasNetu celkem 4 202 583 862 m3 plynu. Celkem zajistil GasNet pro své zákazníky 45,4 TWh energie. V loňském roce to bylo 43,9 TWh.
Spotřeba rostla ve všech segmentech. Domácnosti spotřebovaly 14,6 TWh, malí odběratelé 7,5 TWh. Více plynu potřebovali i střední a velcí odběratelé, kam patří například teplárny a průmyslová výroba. V tomto segmentu se spotřeba vyšplhala na 23,3 TWh. Z pohledu provozu plynárenské distribuční soustavy představuje topná sezóna vždy nejvytíženější období.
„Na nárůstu spotřeby se podepsalo zejména chladnější počasí. Oproti předchozí topné sezóně byla teplota v průměru o 0,4 stupně Celsia nižší. To se promítlo i do vyššího odběru plynu. Největší mrazy panovaly na začátku letošního roku, kdy jsme ve druhém lednovém týdnu distribuovali denně přes 37 milionů kubíků. Průměrná denní spotřeba se přitom v topné sezóně pohybuje kolem 21 milionů kubíků,“ říká generální ředitel skupiny GasNet Andrzej Martynek.
Na celkové distribuci zemního plynu v tuzemsku má skupina GasNet zhruba 85% podíl. Od ledna letošního roku je součástí skupiny také dceřiná společnost Gas Distribution, která zajišťuje distribuci plynu v jižních Čechách. Tady dosáhla distribuce v topné sezóně 2025/2026 zhruba 2,2 TWh.
„Naše plynárenská soustava prokazuje dlouhodobě vysokou odolnost a schopnost spolehlivě dodávat i velké objemy energie přesně ve chvíli, kdy ji zákazníci skutečně potřebují. Bez potíží zvládá i velké výkyvy poptávky během mrazů, kdy skokově roste potřeba plynu pro topení. V zimě se na nás spoléhají domácnosti, školy, úřady, nemocnice, domovy seniorů i firmy a průmyslové podniky,“ doplňuje Andrzej Martynek.
První čtvrtletí 2026: roste podíl biometanu, zájem o plyn je stabilní
Srovnání spotřeby podle kalendářního roku přináší stejný nárůst. V prvním čtvrtletí letošního roku činila spotřeba na distribučním území GasNet celkem 24,3 TWh. Meziročně to představuje zvýšení o 3,4 %; v prvním kvartále 2025 distribuoval GasNet celkem 23,5 TWh. Kromě zemního plynu roste i podíl biometanu v síti. Během prvních tří měsíců letošního roku dosáhla distribuce tohoto plynu hodnoty 36 723 MWh, meziročně o 13,3 % víc. Zvyšováním podílu lokálně vyráběného biometanu v plynárenské síti posiluje GasNet energetickou bezpečnost a snižuje emisní stopu energetiky.
Plynaři z GasNetu zároveň evidují i stabilně stoupající počet zájemců o připojení k plynárenské distribuční soustavě. GasNet přijal v prvním čtvrtletí roku 2 885 žádostí o připojení, vloni to bylo 2 778 žádostí. Meziročně se jedná o téměř 4% nárůst.
