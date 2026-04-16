Evropská komise zveřejnila výzvu pro vnitrostátní klimatické cíle po roce 2030

Evropská komise zahájila přípravu nového legislativního rámce pro vnitrostátní klimatické cíle po roce 2030. Tato iniciativa má zajistit kontinuitu politiky EU a vytvořit podmínky pro dosažení cíle snížit do roku 2040 čisté emise o 90 % oproti roku 1990.
Hlavním důvodem revize je blížící se konec platnosti stávajících nařízení o „sdílení úsilí“ (ESR) a využívání půdy a lesnictví, která vyprší v roce 2030. Bez nových pravidel by po tomto datu chyběly závazné vnitrostátní cíle pro klíčová odvětví, jako jsou doprava, budovy, zemědělství či odpady. Nový návrh se proto zaměří na motivaci k investicím potřebným pro dosažení klimatické neutrality v roce 2050.
Komise hodlá klást důraz na nákladovou efektivnost a posílení flexibility mezi jednotlivými odvětvími a nástroji. Důležitým tématem bude role pohlcování uhlíku, kde je cílem zajistit, aby případné nedostatky v přírodních propadech nebyly kompenzovány na úkor jiných hospodářských odvětví.
Pro průmysl bude zásadní zejména tlak na rozvoj infrastruktury, především elektrických a vodíkových sítí a tras pro transport CO2. Revize rovněž posoudí, jak vnitrostátní cíle sladit se stávajícími tržními nástroji, jako jsou systémy EU ETS, a jak podpořit dekarbonizaci prostřednictvím dobrovolných tržních přístupů v zemědělství a lesnictví. Iniciativa bude doplněna o posouzení úlohy mezinárodních kreditů a revizi pravidel pro monitorování a podávání zpráv v rámci energetické unie.
