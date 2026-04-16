1/2026

Evropská komise zveřejnila výzvu pro vnitrostátní klimatické cíle po roce 2030

16. 4. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

Evropská komise zahájila přípravu nového legislativního rámce pro vnitrostátní klimatické cíle po roce 2030. Tato iniciativa má zajistit kontinuitu politiky EU a vytvořit podmínky pro dosažení cíle snížit do roku 2040 čisté emise o 90 % oproti roku 1990.

Hlavním důvodem revize je blížící se konec platnosti stávajících nařízení o „sdílení úsilí“ (ESR) a využívání půdy a lesnictví, která vyprší v roce 2030. Bez nových pravidel by po tomto datu chyběly závazné vnitrostátní cíle pro klíčová odvětví, jako jsou doprava, budovy, zemědělství či odpady. Nový návrh se proto zaměří na motivaci k investicím potřebným pro dosažení klimatické neutrality v roce 2050.

Komise hodlá klást důraz na nákladovou efektivnost a posílení flexibility mezi jednotlivými odvětvími a nástroji. Důležitým tématem bude role pohlcování uhlíku, kde je cílem zajistit, aby případné nedostatky v přírodních propadech nebyly kompenzovány na úkor jiných hospodářských odvětví.

Pro průmysl bude zásadní zejména tlak na rozvoj infrastruktury, především elektrických a vodíkových sítí a tras pro transport CO2. Revize rovněž posoudí, jak vnitrostátní cíle sladit se stávajícími tržními nástroji, jako jsou systémy EU ETS, a jak podpořit dekarbonizaci prostřednictvím dobrovolných tržních přístupů v zemědělství a lesnictví. Iniciativa bude doplněna o posouzení úlohy mezinárodních kreditů a revizi pravidel pro monitorování a podávání zpráv v rámci energetické unie.

