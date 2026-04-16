Rychleji, ale stejně důkladně: akcelerační zóny nemění pravidla ochrany přírody ani zapojení veřejnosti

Akcelerační zóny neznamenají méně kontroly ani „automatické“ povolování větrných elektráren. Projekty se v nich posuzují stejně důkladně jako jinde – jen se část hodnocení přesouvá dopředu, aby byl proces rychlejší a předvídatelnější. Ochrana přírody i zapojení veřejnosti zůstávají zachovány. Jde o to zjednodušit administrativu, ne slevit z požadavků.
Od začátku považujeme za klíčové, aby byl při povolování každý projekt řádně a kompletně posouzen, ale aby se stejné věci neposuzovaly vícekrát. Klíčový není počet ani rozloha akceleračních zón. Klíčové je to, abychom dodrželi výše zmíněné pravidlo efektivního posuzování v zónách i mimo ně. Právě to rozhodne, jestli povolování větrných elektráren bude řádné a zároveň rychlé, to Česko potřebuje. Zároveň budeme pečlivě sledovat, podle jakých kritérií byla jednotlivá území vybrána a jiná nikoliv. Férový, transparentní a srozumitelný přístup je důležitý pro důvěru obcí, investorů i veřejnosti, řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.
Nejčastější otázky a odpovědi
Co jsou to akcelerační zóny a jak pomáhají rozvoji OZE?
Akcelerační zóny jsou území předem částečně vyhodnocená jako vhodná pro rozvoj obnovitelných zdrojů a to na základě posouzení v rámci procesu SEA. Díky tomu se na jejich území celý proces povolování ještě víc zkracuje. Právě proto, že část posouzení bude provedena dopředu, všechna povolení by následně měla být vydána do 1 roku. Jejich cílem je zkrátit finální fázi povolování obnovitelných zdrojů vedenou stavebníkem v místech, kde je předpoklad, že budou přijatelné z hlediska zejména ochrany zdraví, přírodních a kulturních hodnot nebo z pohledu obrany a bezpečnosti státu.
Akcelerační zóny však neodstraňují povinnost dodržet podmínky v územní dokumentaci a zákonech. Projekty v akceleračních zónách budou nadále posuzovány úřady a ty mohou jejich vznik omezit či i zastavit, narazí-li na problém.
Bude výstavba mimo akcelerační zóny výrazně pomalejší?
Neměla by být. Nový zákon o podporovaných zdrojích energie vedle procesu vymezování akceleračních zón definuje zrychlené povolovací řízení i mimo akcelerační oblasti – lhůta je sice delší než v akceleračních zónách, ale stále maximálně 2 roky, což je zásadní zkrácení oproti dnešní praxi (10–15 let). Komora OZE by ale uvítala preciznější definici tohoto procesu. Je potřeba si také uvědomit, že samotné vymezování akceleračních zón bude rovněž nějaký čas trvat.
Budou se akcelerační zóny vztahovat na všechny druhy OZE?
Definice akceleračních zón je obecná, zákon nicméně v tuto chvíli definuje vymezování pouze pro větrné a fotovoltaické zdroje. V první vlně tak stát přináší vymezování akceleračních zón nejprve pro tyto dvě technologie (vítr a fotovoltaiku).
Jak vzniká návrh, která lokalita bude akcelerační?
Zóny určí stát, kraj nebo obec – a to na základě dopředu definovaných kritérií a konkrétního posouzení navrhované oblasti. Akcelerační zóna musí být vymezena přímo v územně plánovací dokumentaci (Územní rozvojový plán, který tvoří stát, zásady územního rozvoje tvořeného kraji a územní plány, které připravují obce) a k ní bude ještě zpravidla vydáno územní opatření o podmínkách a zmírňujících opatřeních.
Proč je důležité, aby zákon zjednodušoval i řízení mimo akcelerační oblasti?
Protože většina rozvojového potenciálu OZE je a bude mimo akcelerační zóny. Pokud mají státy zvýšit podíl čisté energie a snížit závislost na dovozu, nesmí vyřízení všech povolení trvat 10 či více let nikde. S výstavbou mimo akcelerační zóny počítá samozřejmě i evropská legislativa.
Podle předkladatele zákona jsou základní podmínky pro dodržení povolovacích lhůt dle směrnice RED III (2 roky + 6 měsíců) již zakotveny v platné legislativě – konkrétně ve stavebním zákoně (č. 283/2021 Sb.) a zákoně o jednotném environmentálním stanovisku (č. 148/2023 Sb.). Zákon o urychlení OZE proto doplňuje jen dílčí úpravy, zejména v oblasti ochrany ptáků a zvláště chráněných druhů.
Co když obec nechce být v akcelerační zóně?
Vymezení akcelerační zóny bude připravováno ve spolupráci státu s krajskými úřady a obcemi. Pokud půjde o vymezení plochy nadmístního významu, bude vymezována krajským úřadem v rámci zásad územního rozvoje a kraj bude její vymezení s obcemi konzultovat. Obdobně budou obce zapojeny pokud půjde o vymezování záměru s celorepublikovým významem ze strany státu. A z druhé strany, zákon zároveň nijak neomezuje výstavbu větrných elektráren mimo akcelerační zóny – jen tam trvá proces o něco déle (do 2 let), protože investor musí projít celý proces posouzení (na rozdíl od akcelerační zóny, kde bude již možný vliv stavby částečně vyhodnocen).
K čemu je zákon dobrý, když už máme územní plány?
Územní plán určuje, kde se může stavět, ale zákon o urychlení rozvoje OZE (ZOZE) nastavuje, za jakých podmínek se stavět smí. Zákon zavádí akcelerační zóny (AZ), které budou vymezovány nejen v územních plánech (ÚP), ale i v zásadách územního rozvoje (ZUR) a Územním rozvojovém plánu (URP), a to na základě jasně stanovených postupů a podmínek.
Jaké má obec výhody, když se zapojí do akcelerační zóny?
Pro obec i investora bude celý proces povolování snazší a rychlejší. Co se poplatku z vyrobené elektřiny ve větrných elektrárnách týče (50 Kč/MWh), tak ten zákon obcím garantuje bez ohledu na to, zda jsou nebo ne v akcelerační zóně.
Bude možné povolovat v AZ i další infrastrukturu?
Ano. Zákon umožní jednodušší schvalování např. připojení k síti, úložišť energie či dopravní infrastruktury, které jsou s projektem nezbytně spojeny.
Pomůže zákon modernizaci starších větrníků (repoweringu)?
Zatím (bohužel) ne. Zákon o podporovaných zdrojích zjednodušuje repowering pouze pro fotovoltaiku. Komora OZE bude usilovat o rozšíření i na ostatní obnovitelné zdroje včetně větrných elektráren. Modernizace obnovitelných zdrojů by měla být rychlejší a efektivnější tak, jak s tím počítá evropská legislativa a logicky tak postupují v jiných členských státech.
Neohrozí akcelerační oblasti ochranu přírody a krajiny?
Ne. Dopady projektů se budou vyhodnocovat částečně plošně už při vymezování AZ (tzv. SEA) a následně se při zkráceném povolování konkrétního záměru vedeného stavebníkem ověří předpoklady z vymezení AZ a případně se provedou další detailní posouzení. Stejně pro oblasti mimo AZ se nadále bude vždy zohledňovat ochrana přírody, krajiny a další veřejné zájmy při individuálním posouzení každého projektového záměru.
Nejde jen o obcházení ochrany životního prostředí?
Nikoliv. U každého projektu bude posuzován vliv na životní prostředí. U projektů mimo AZ bude celý proces posouzení zahrnut v rámci povolování konkrétního záměru (vedeného stavebníkem). U projektů v AZ bude proces rozdělen: část posouzení bude provedena během vymezování AZ a část v rámci povolování konkrétního záměru (vedeného stavebníkem). Zákon byl připraven ve spolupráci s odborníky na ochranu životního prostředí včetně gestora Ministerstva životního prostředí.
Proč je to důležité pro běžné občany?
Rychlejší výstavba obnovitelných zdrojů přinese stabilnější ceny energie, čistší životní prostředí, větší nezávislost na dovozech energií, vyšší energetickou bezpečnost i ochranu proti změnám klimatu. Přínosné to bude pro domácnosti, firmy i životní prostředí.
Co získá obec, pokud na jejím území vznikne větrná elektrárna?
Zákon zaručuje obci poplatek 50 Kč/MWh vyrobené energie – přímo od investora. Obce budou mít dále možnost individuálních domluv včetně možnosti snižovat poplatek (koeficientem) až na nulu, pokud s investorem sjednají nebo již mají sjednané jiné kompenzace nebo přínosy.
Co když obec s projektem nesouhlasí?
Možnosti vyjádřit nesouhlas má obec primárně v procesu umisťování větrné elektrárny, které musí proběhnout pouze v souladu se zákonem; v rámci územního plánování mají obce jasně definované možnosti. Jak již bylo řečeno, pokud jde o umisťování v rámci vymezování AZ, pak vymezení AZ prostřednictvím územního plánu obce při jejím nesouhlasu není možné, protože obec je sama navrhovatelem. V případě vymezování AZ státem či krajem bude mít obec samozřejmě jako jeden z hlavních dotčených účastníků prostor pro vyjádření a obhájení nesouhlasu. Další možnosti bude mít obec i nadále v procesu posuzování konkrétního záměru, nebo na úrovni svého územního plánu, dle zákona.
Považujeme za důležité zároveň upozornit, že prosazování projektů větrných elektráren je žádoucí ve shodě stavebníků i většiny místních s uvědoměním si přínosu pro všechny. Z praktického hlediska bude prosazování záměru proti vůli obce a většiny místních velmi problematické až nefunkční, pro investora velmi komplikované a tudíž i nákladné. Na druhou stranu je potřeba říci, že v případě dodržování všech stanovených pravidel a podmínek a otevřeném vstřícném přístupu stavebníka je věcný a transparentní přístup potřebný i na straně obce a že musíme všichni ctít vlastnická práva i veřejný zájem na využívání větrné energie. Větrné elektrárny jsou dlouhodobé projekty vyžadující spolupráci v řádu desítek let – kvalitní a důvěryhodné dlouhodobé začlenění do místní komunity je proto klíčové.
Zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie s tímto přístupem počítá. Zavádí povinný poplatek z vyrobené elektřiny pro obce, na jejichž území budou větrné elektrárny, což má vytvořit obecnou přiměřenou normu. Při vzájemném jednání si pak obce se stavebníky mohou podmínky upravit tak, aby odpovídaly jejich konkrétní situaci a možnostem projektu – například další přínosy v oblasti infrastruktury, komunitních projektů nebo spoluvlastnictví, a to třeba i v kombinaci se snížením zákonné platby nebo její nahrazení.
