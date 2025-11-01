02/2025

Evropská komise zveřejnila připomínky k ekologické produkci

1. 11. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

european-flag-4777467_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se ekologické produkce – cílené aktualizace a zjednodušení.

Účelem této iniciativy je aktualizovat pravidla ekologické produkce s cílem:

  • poskytnout firmám srozumitelnost a jistotu, pokud jde o dovoz ekologických produktů v rámci režimu rovnocennosti, v návaznosti na rozsudek Soudního dvora E
  • prodloužit uznávání rovnocenných ekologických norem v zemích mimo EU po uplynutí stávající lhůty 31. prosince 2026, aby se zabránilo narušení obchodu cíleně
  • zjednodušit některá pravidla, aby se mohla zvýšit konkurenceschopnost ekologické produkce v EU a snížit regulační zátěž.

EU 223_25 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)8965254

