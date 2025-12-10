ETS2 v praxi: jaké povinnosti čekají dodavatele paliv

Zavedení systému EU ETS2 znamená pro dodavatele motorových paliv zásadní posun. Nově se stávají povinnými subjekty odpovědnými za monitoring, reporting a ověřování emisí spojených s palivy uváděnými na trh. Tyto povinnosti vyžadují detailní evidenci, spolupráci více útvarů a dlouhodobou archivaci dat.
Přestože principy vycházejí z ETS1, ETS2 se odlišuje svou administrativní povahou – stojí na práci s daňovými a celními předpisy, nikoli na technickém měření emisí. První roky provozu tak budou zátěžovou zkouškou, která ukáže funkčnost monitorovacích plánů a nastaví praxi pro další období. Základním právním rámcem je nařízení Komise (EU) 2018/2066 (MRR), které stanovuje metodiku pro sestavení monitorovacích plánů a výpočet emisí.
Komentáře