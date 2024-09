Ecobat: Objem sesbíraných baterií roste, třídění je díky malým obchodům standardem i v regionech

V roce 2023 lidé pomohli vytřídit celkem 1 976 tun spotřebitelských baterií, což odpovídá přibližně 79 milionům kusů tužkových baterií. To je o 300 tun více než před čtyřmi lety. Celkový sběr všech druhů odpadních baterií dosáhl v minulém roce 4 273 tun.

Objem vytříděných baterií neustále roste a Češi nyní vytřídí přibližně 45 % z celkového počtu prodaných baterií. Z hlediska počtu jsou nejčastěji odevzdávanými klasické tužkové (AA) a mikrotužkové (AAA) baterie. Těch se vybralo přibližně 924 tun, což odpovídá 36 milionům kusů baterií velikosti AA. Spotřebitelé se však stále více učí třídit í baterie z domácí elektroniky či ručního aku-nářadí. Celkově již bylo posbíráno přes 1 052 tun dobíjecích baterií. Z hlediska typu převládají mezi vytříděnými baterie alkalické, roste však počet lithiových baterií používaných v mobilech, ručním nářadí nebo počítačích.

Vyplývá to ze zprávy neziskové společnosti Ecobat, která se sběrem baterií zabývá přes dvacet let a provozuje více než 28 000 sběrných míst.

„Vyhazovat baterie do popelnic na směsný odpad je nejen neekologické, ale také velmi nebezpečné. Na skládkách či ve spalovnách se z baterií uvolňují škodlivé látky včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Nesprávně vyhozená baterie může navíc jednoduše zkratovat, přehřát se a způsobit požár nebo dokonce i výbuch. Naopak řádným tříděním a následnou recyklací lze z 100 kilogramů vyhozených baterií získat přibližně 74 kilogramů vzácných materiálů,“ vysvětluje Kateřina Vránková, obchodní ředitelka společnosti ECOBAT.

Klíčovou roli v třídění spotřebitelských baterií hrají především obchody, kde mohou zákazníci jednoduše baterie odevzdávat do specializovaných kontejnerů. Nejvíce baterií vytřídili zákazníci sítě COOP (33 tun), na dalších místech skočily řetězce Lidl (31 tun) a Albert (21,5 tun).

„Pro nás je klíčové dostat specializované kontejnery a sběrné boxy co nejblíže k spotřebiteli. Například díky spolupráci se síti COOP máme více než dva tisíce sběrných míst a zákazníci i v malých obcích získali jednoduchou možnost ekologicky baterie vyhazovat ,“ komentuje Kateřina Vránková.

Počet odevzdaných vybitých AA / 1 obyvatele za rok 2023 (Zdroj: ECOBAT s.r.o.).

Některé kraje v sběru zaostávají

Kromě obchodů hrají důležitou roli také kontejnery a sběrné boxy na veřejných prostranstvích, úřadech či školách. „Bohužel přes veškerou naší práci i práci všech našich partnerů některé lokality ve sběru stále zaostávají. Například zatímco průměrný obyvatel Kraje Vysočiny odevzdá ročně k recyklaci 15 tužkových baterií, obyvatel Olomouckého či Jihomoravského kraje 10 baterií, obyvatelé Libereckého či Ústeckého, kraje odevzdávají jen přibližně 4 tužkové baterie ročně. Nelze přitom předpokládat zásadní rozdíly v počtu kupovaných baterií, zlepšit celkový sběr je naše trvající priorita a to jak kvůli životnímu prostředí, tak i novým požadavkům Evropské unie,“ říká Kateřina Vránková. Povědomí

o nutnosti sběru a recyklace baterií pomáhá řada vzdělávacích akcí, jako je právě probíhající Evropský týden recyklace baterií.

EU vyžaduje ještě vyšší efektivitu

Podle nařízení EU z roku 2023 musí poměr vybraných baterií do roku 2030 dosáhnout

73 %, přičemž bude nutné sbírat všechny typy baterií. Povinnost třídit a recyklovat se tak vztahuje například i na baterie z dopravních prostředků jako jsou elektrické koloběžky nebo skútry a baterie z elektroaut. Nařízení upravuje celý životní cyklus baterií a stanoví řadu dalších detailních požadavků jako například množství konkrétních látek z baterií, která musí být recyklovány. Podle Kateřiny Vránkové se pro dosažení stanovených cílů bude muset učinit ještě hodně změn a to jak na straně přístupu spotřebitelů, tak i v rámci fungování celého systém sběru. Ten zatím stále nedostatečně zapojuje všechny prodejce do systému kolektivního sběru.