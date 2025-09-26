Dobrovolníci proti odpadu: World Cleanup Day jako příklad globální spolupráce

Problematika nadměrné produkce odpadu a jeho dopadů na životní prostředí se stává stále naléhavější. Vedle legislativních opatření a technologických inovací hrají svou roli i občanské iniciativy. Jedním z nejvýraznějších příkladů posledních let je celosvětová akce World Cleanup Day, která dokazuje, jak velký význam může mít dobrovolnická spolupráce.
Celosvětový rozměr
World Cleanup Day se koná pravidelně od roku 2018 a jeho cílem je zapojit co nejširší veřejnost do odstraňování odpadů z přírody, měst i vodních toků. Během několika let se z této iniciativy stala největší dobrovolnická akce svého druhu – dosud se jí zúčastnilo více než 114 milionů lidí z 90 % členských států OSN. Jen v letošním roce se zapojilo přes 20 milionů dobrovolníků z 190 zemí, což podtrhuje globální rozměr celé aktivity.
