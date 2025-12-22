03/2025

Do zapomenutých ovocných sadů se vrací život

22. 12. 2025| zdroj: UJEP0

O obnovu starých sadů se snaží Fakulta životního prostředí UJEP ve spolupráci s Muzeem v přírodě Zubrnice. Projekt má několik částí: výsadbu nových stromů historických odrůd, aktivity pro veřejnost, například procházky po zaniklých sadech, které dnes sice plodí, ale nejsou aktivně využívány.

Nově k obnově jednoho ze sadů přispěje i diplomová práce studentky programu Obnova krajiny Zuzany Pfeiferové. „Naše muzeum v přírodě nespravuje jen historické stavby, ale i pozemky, kde jsou zachovány historické odrůdy ovocných stromů. Spolupráce s fakultou nám umožňuje odborně uchopit problematiku těchto stromů a zapojit veřejnost do jejich obnovy,“ vysvětluje Ivana Mikulecká, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Zuzana Pfeiferová se ve své práci zaměřila na konkrétní pozemek ve správě muzea, kde historické prameny a letecké snímky ukázaly původní rozsah sadu. „Při srovnání se současným stavem jsme zjistili, že většina stromů zanikla. Moje práce přináší inovativní návrhy, jak obnovit počet ovocných stromů a zapojit do procesu i veřejnost, například prostřednictvím iniciativy ‚Adoptuj si strom‘,“ popisuje absolventka.

Projekt podporuje nejen ekologickou obnovu krajiny, ale také uchování kulturní paměti. Staré odrůdy jablek, hrušek, třešní a švestek jsou cenným dědictvím, které muzeum pomáhá uchovat a prezentovat veřejnosti. V muzeu funguje i historická sušárna ovoce, kde lze zpracovat až 240 kg ovoce najednou, čímž se zachovává jeho hodnota a návštěvníci mají možnost poznat tradiční metody hospodaření. „Zuzanina práce nám poskytuje cenné informace o historickém sadě a jeho obnově, což je pro nás při péči o toto území neocenitelné,“ dodává Ivana Mikulecká.

Fakulta se snaží, aby závěrečné práce studentů byly aktivním výzkumem, který je užitečný a může reálně něco změnit. Návrat starých odrůd stromů do krajiny přispívá k zachování kulturní i přírodní paměti regionu.

