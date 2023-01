Chemická legislativa 2023: I s tou nejnebezpečnější látkou umíme nakládat bezpečně

13. ročník konference Chemická legislativa odstartoval v letošním kalendářním roce sezónu konferencí o managementu chemických látek. Sešli se zástupci výborů, fór, autorit i odborníků z praxe a připomněli, co se událo v uplynulém roce a co lze v oblasti chemických látek očekávat v roce letošním.

Po úvodním přivítání přednesla první přednášku Tatjana Kolesniková z Ministerstva životního prostředí, která zhodnotila uplynulý rok a nastínila výhled do roku 2023. Přítomné seznámila také s informacemi ze zasedání správní rady Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Novým látkám na kandidátském seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) se ve své přednášce věnovala Jana Kozmíková z Ministerstva průmyslu a obchodu. Na seznam byl nově zařazen bisfenol S, který se používá při výrobě papíru a papírových výrobků, dále kyselina perfluoroheptanová a její soli, isobutyl 4-hydroxybenzoát, který se využívá pro výrobu látek a nátěrových hmot, omítek nebo inkoustů a tonerů, bis(2-ethylhexyl)tetrabromftalát, používaný jako zpomalovač hoření a změkčovadlo pro pružný polyvinylchlorid, v izolaci drátů a kabelů či v obkladech stěn a do lepidel; nebo melamin.

S identifikacímelaminu jako SVHC látky nesouhlasí evropská Asociace výrobců melaminu. Poukázalo na to, že nebyly poskytnuty důkazy o závažných účincích látky na lidské zdraví. Asociace dále uvedla, že melamin je možné z vodních zdrojů efektivně odstranit a zařazení bude mít pro výrobce velké důsledky. Nařízením EU 692/2022 byl melamin klasifikován jako karcinogen, přičemž klasifikace je závazná od 23. 11. 2023. Bylo zjištěno že melamin se vyznačuje kombinací perzistence a mobility.

Látek vyžadujících povolení je prozatím 59. Do přílohy XIV nařízení REACH bylo navrhnuto dalších osm látek. „ECHA nenavrhla výjimku pro žádnou látku a konečné rozhodnutí nechala na Evropské komisi,“ doplňuje Jana Kozmíková.

Největší množství připomínek obdržela ECHA k olovu. Důvodem je, že by jeho zařazení mělo velký dopad na průmysl. „Ani v tomto případně nenavrhla ECHA výjimku, protože pro ní nenalezla odůvodnění, takže rozhodne Komise,“ říká Kozmíková. Namísto autorizace je další možností jeho omezení. Připravovaný návrh na omezení se týká olověných střel pro lov a venkovní sportovní střelbu a použití v rybářském závaží a návnadách. Návrh neplatí pro vojenské a necivilní použití olověného střeliva a použití ve vnitřních prostorách.

V rámci aktualizace průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) ECHA navrhla 24 látek, 6 jich bylo nově přidáno. Ze současného CoRAPu (2022 – 2023) bylu vyjmuto 5 látek. V letošním roce bude hodnoceno pouze 5 látek.

S tématem novinek v chemické legislativě předstoupila před přítomné Hana Krejsová. Uvedla, že v loňském prosinci měl REACH za sebou celkem 71 novelizací. Ta nejdůležitější, z roku 2020, začala platit od ledna letošního roku a zabývá se formátem bezpečnostních listů. Na kandidátky seznam bylo přidáno 9 látek, takže v současné době čítá 233 položek. „Některé položky ale zahrnují skupiny látek, tudíž je celkový počet látek vyšší,“ vysvětluje Hana Krejsová. Na seznam látek podléhajících povolení bylo přidáno 5 látek.

Alena Krejčová ze Svazu chemického průmyslu ČR ve své přednášce shrnula aktivity svazu v uplynulém roce. Dotkla se i tématu revize nařízení CLP, které do přílohy I zavádí nové třídy nebezpečnosti. Veřejná konzultace k revizi probíhá až do března 2023. Průmysl se k zavedení nových tříd do CLP již vyjádřil, a to nesouhlasně, protože nové třídy by měly významný dopad nejen na chemický průmysl, ale i na navazující odvětví zpracovatelského průmyslu.

Oldřich Jarolím z České inspekce životního prostředí navázal přednáškou o kontrolách v oblasti chemických látek. Přítomné seznámil s aktualitami z fóra ECHA, z Národního fóra pro prosazování, což je česká obdoba evropského fóra, a přiblížil plánované projekty.

Fórum ECHA se zabývá vymahatelností navrhovaných nařízení v praxi. V současné době se soustředí na polycyklické aromatické uhlovodíkyve střeleckých terčích nebo na PFAS látky v hasicích pěnách. Proběhl pilotní projekt na klasifikaci detergentů a čistících přípravků, který se zaměřil i na problém extrapolace, analyzoval existující případy, méně už na nové kontroly.

Proběhly také kontroly CLP a REACHe u vonných difuzerů. V Irsku bylo zkontrolováno 71 výrobků, který byly do země převážně dovezené. Porušení se prokázalo u 87 % výrobků, 86 % z nich nemělo UFI kódy a u některých byl nalezen lilial. V budoucnu se počítá s projekty, které se zaměří buď na dovoz nebo na internetový prodej.

Dopolední blok přednášek uzavřel Karel Bláha z Ministerstva životního prostředí, který připomněl rámcovou pozici České republiky a sice, že je podporován princip: jedna látka jedno posouzení. K novým třídám nebezpečnosti uvedl, že mají zásadní nedostatek. Jedna věc je totiž nebezpečnost pojmenovat a druhá ji u látky prokázat. V případě revize CLP není pravděpodobné, že bychom se dočkali globálního systému klasifikace.