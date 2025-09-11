Chcete přispět k zelenějšímu Brnu? Pomůžou ekodotace

Můžete díky nim získat příspěvek například na cestování hromadnou dopravou, ozelenění střechy či nábřežní akci s ekologickým rozměrem.
Ochrana životního prostředí, boj proti globálnímu oteplování, ozeleňování měst či šetrné hospodaření s vodou jsou nejen současnou módou, ale i nutností. Brněnské ekodotace vám pomůžou se podílet na tomto trendu.
Lhůty pro podání končí v říjnu – s výjimkou dotace na šalinkartu, o niž lze žádat celý rok. Žádosti se podávají elektronicky. Více zjistíte na ekodotace.brno.cz.
