Česko-Saská spolupráce v cirkulární ekonomice

Ve dnech 26. a 27. září se v německých Drážďanech uskutečnil Česko-Saský workshop s názvem Recovery of Valuable Materials, který je součástí série workshopů Green Industrial Sites.

Zachování přírodních zdrojů a technologické soběstačnosti vyžaduje přechod od dnes často stále lineárního hospodářství k oběhovému hospodářství. Vývoj materiálů, konstrukce, design, výroba, použití a recyklace musí být uvedeny do synergického kontextu. Jenomže něčeho takového nelze dosáhnout pouze na národní úrovni. Nutná je úzká přeshraniční mezinárodní spolupráci a právě proto se v Drážďanech konal Česko-Saský workshop zaměřený na toto téma.

Přítomné na něm přivítal profesor Norbert Menke ze Saské agentury pro strukturální rozvoj GmbH a Markéta Meissnerová, generální konzulka České republiky, která připomněla, že všechny plány na ministerstvech by nebyly k ničemu, pokud by lidé nebyli ochotni se scházet a spolupracovat spolu. „V příštích letech budeme čelit řadě výzev a krizí, ku příkladu závislosti na ruských fosilních palivech nebo diverzifikaci zdrojů. Během současné rychle se měnící doby bude nutné na ně rychle reagovat a proto je dobré vědět, že máme partnery, od nichž se můžeme inspirovat,“ zdůraznila generální konzulka.

S úvodním slovem vystoupil i Marian Piecha, náměstek na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, který uvedl, že letošní zima bude těžší, než ta předcházející a proto musíme přijít s řešením. Upozornil také, že na projekty podporující cirkulární ekonomiku má české Ministerstvo průmyslu a obchodu připraveno finance z Evropské unie.

Dále před přítomné předstoupili řečníci s odbornými přednáškami. Jaroslav Moško z Ústavu energetiky na VŠCHT se ve svém příspěvku zabýval čistírenskými kaly, vlivem pyrolýzy na ně a aplikací kalů do půdy a to vše s ohledem na českou legislativu. Na začátku svého příspěvku položil otázku, zda by se v nakládání s kaly nemělo Česko Německem inspirovat.

Michael Beckmann, profesor na Technické univerzitě v Drážďanech, se zaměřil na strukturální přechod v energetických regionech v rámci cirkulární ekonomiky. Zdůraznil, že recyklace sice představuje mnoho příležitostí, ale i dost rizik. „Ekonomická stránka věci musí být základem,“ podotknul profesor Beckmann.

Během dopoledního programu vystoupil Viktor Kuna z české společnosti ENRESS s.r.o., který se věnoval tepelné depolymerizaci a Markus Reissner z,německé společnosti PreZero Pyral, který hovořil o možnostech cirkulární ekonomiky obalových materiálů.

V odpoledních hodinách se konaly moderované kulaté stoly, které se dotkly témat plastů, kovů, energií a kalů z ČOV.

Akci zorganizoval klastr WASTen, který sdružuje univerzity a podniky v oblasti odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky a zabývá se podporou zavádění moderních technologií do praxe. Členy klastru jsou 4 významné univerzity – UJEP, VŠB TU Ostrava, VŠCHT Praha a Česká zemědělská univerzita a dále přibližně 30 podniků a několik dalších výzkumných organizací.

Dále TU Dresden, která je nejvýznamnější univerzitou v Sasku, součástí jejích aktivit je podpora výzkumu v oblasti cirkulární ekonomiky a rozvoj moderních technologií v energetice. TU Dresden je klíčovou součástí klastru na rozvoj cirkulární ekonomiky na území svobodného státu Sasko CIRCULAR SAXONY.

Workshop proběhl v prostorách Saské rozvojové banky. Místo nebylo vybráno náhodě. Saská rozvojová banka od roku 1991 přiděluje dotace např. z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve formě grantů, záruk a půjček do různých odvětví hospodářství, např. technologie, jakož i do bytové a komunální výstavby.