03/2025

Bez změny evropských pravidel hrozí ztráta výroby i pracovních míst

4. 3. 2026| autor: Pavel Mohrmann

IMG01667
zdroj: České Antverpy

Český průmysl se ocitl v bodě, kdy už nestačí jen reagovat na ceny energií nebo jednotlivé regulace. Zástupci firem, odborů i podnikatelských svazů se na panelové diskusi v rámci akce České Antverpy shodli, že Evropa stojí před zásadní otázkou:dokáže udržet vlastní průmysl konkurenceschopný, nebo se bude výroba přesouvat mimo kontinent?

Diskuse ukázala, že nejde o izolované problémy jednotlivých firem, ale o systémový tlak, který dopadá na celé průmyslové sektory, a že bez změny evropského přístupu, regionální spolupráce a aktivního vyjednávání hrozí ztráta výroby, kvalifikovaných pracovních míst i ekonomické stability.

Energetika je klíčová

