VUT vydalo první zprávu o udržitelnosti. Reflektuje pokroky ve výuce, výzkumu i provozu univerzity

Vysoké učení technické v Brně (VUT) vydalo svou prvníRoční zprávu o udržitelnosti, která shrnuje pokroky v oblasti vzdělávání, výzkumu, provozu i společenské odpovědnosti za rok 2024. Dokument navazuje na dříve přijatou Strategii udržitelnosti a vznik Kanceláře udržitelnosti vedené prorektorem pro uměleckou činnost a udržitelnost Milanem Houserem.
Udržitelnost není pro VUT jednorázovým tématem, ale dlouhodobou prioritou, která se promítá do rozvojových plánů i strategických oblastí. „Zpráva odráží snahu začleňovat principy udržitelnosti do všech úrovní fungování univerzity – od výuky přes vědu až po provoz. Naším záměrem je v této snaze dále pokračovat a posilovat tak pozici VUT jako lídra v oblasti technologií a udržitelnosti,“ říká prorektor Milan Houser. Jednotlivé směry rozvoje reagují nejen na technologické změny, ale i na společenské výzvy. „Nejde nám jen o měření dopadů, ale i o budování kultury změny skrze aktivní zapojení komunity,“ doplňuje koordinátorka udržitelnosti Kateřina Myslivcová.
Nové studijní programy a sociální témata ve výuce
VUT otevřelo programy zaměřené na udržitelnost, například Environmentálně vyspělé budovy (FAST), Energetika (FSI), Architektura a urbanismus (FA) nebo Automotive Electronics and Electromobility (FEKT). Ve výuce i workshopech se objevila témata jako sociální bydlení, cirkulární ekonomika nebo prevence sexuálního násilí.
Výzkum v kontextu současných společenských výzev
Výzkum na VUT propojuje inovace s odpovědností. Expertní týmy se věnovaly například samočisticí fólii z ekologických materiálů, udržitelnému využití čipů, ale i společenským tématům – projekt Vektor chudoby z FA hledá řešení dostupného a důstojného bydlení. Téma udržitelnosti na univerzitě rozvíjejí také jednotliví odborníci, například Karel Sedlář (bioplasty), Martin Pumera (energetické koncepty) nebo Veronika Kamenská (duševní zdraví).
Mezinárodní spolupráce, lokální partnerství a aktivní komunita
VUT rozvíjí v rámci udržitelnosti spolupráci s místními i mezinárodními partnery, například v alianci EULiST a s institucemi z Tchaj-wanu a Koreje. Podepsalo memorandum o partnerství na polovodičové technologie a založilo výzkumné centrum pro pokročilý design čipů. V Brně spoluzaložilo vodíkový klastr H2vBrně s Teplárnami Brno, DPMB a SAKO. Udržitelnost přibližuje i veřejnosti – třeba prostřednictvím Univerzity třetího věku, letních škol nebo akcí jako Ukliďme Brno a Koláč pro hospic.
Odpovědný provoz univerzity
V rámci udržitelného provozu univerzita zavedla řadu opatření, jako je renovace budov podle standardu nZEB (Nearly Zero-Energy Building), instalace fotovoltaických panelů na některých fakultách nebo ekologická mobilita. Soustředila se také na odpovědné veřejné zakázky, podporovala biodiverzitu výsadbou stromů nebo umisťováním ptačích budek a včelích úlů a rozvíjela inkluzi a ekologické iniciativy v provozu kolejí a menz.
Udržitelnost jako klíčová strategie rozvoje VUT
Zpráva vychází z rámce Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které VUT systematicky integruje do všech činností. Největšího dopadu dosáhla univerzita v osmi klíčových oblastech, včetně kvalitního vzdělávání, čisté energie nebo klimatických opatření. Díky zlepšení v kategorii sustainability se VUT posunulo na 575. místo v žebříčku QS World University Rankings 2026. Zprávu plánuje univerzita vydávat každý rok.
Komentáře