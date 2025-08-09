2/2025

VUT vydalo první zprávu o udržitelnosti. Reflektuje pokroky ve výuce, výzkumu i provozu univerzity

9. 8. 2025| zdroj: VUT v Brně0

classroom-1699745_640
zdroj: pixabay

Vysoké učení technické v Brně (VUT) vydalo svou prvníRoční zprávu o udržitelnosti, která shrnuje pokroky v oblasti vzdělávání, výzkumu, provozu i společenské odpovědnosti za rok 2024. Dokument navazuje na dříve přijatou Strategii udržitelnosti a vznik Kanceláře udržitelnosti vedené prorektorem pro uměleckou činnost a udržitelnost Milanem Houserem.

Udržitelnost není pro VUT jednorázovým tématem, ale dlouhodobou prioritou, která se promítá do rozvojových plánů i strategických oblastí. „Zpráva odráží snahu začleňovat principy udržitelnosti do všech úrovní fungování univerzity – od výuky přes vědu až po provoz. Naším záměrem je v této snaze dále pokračovat a posilovat tak pozici VUT jako lídra v oblasti technologií a udržitelnosti,“ říká prorektor Milan Houser. Jednotlivé směry rozvoje reagují nejen na technologické změny, ale i na společenské výzvy. „Nejde nám jen o měření dopadů, ale i o budování kultury změny skrze aktivní zapojení komunity,“ doplňuje koordinátorka udržitelnosti Kateřina Myslivcová.

Nové studijní programy a sociální témata ve výuce

VUT otevřelo programy zaměřené na udržitelnost, například Environmentálně vyspělé budovy (FAST), Energetika (FSI), Architektura a urbanismus (FA) nebo Automotive Electronics and Electromobility (FEKT). Ve výuce i workshopech se objevila témata jako sociální bydlení, cirkulární ekonomika nebo prevence sexuálního násilí.

Výzkum v kontextu současných společenských výzev

Výzkum na VUT propojuje inovace s odpovědností. Expertní týmy se věnovaly například samočisticí fólii z ekologických materiálů, udržitelnému využití čipů, ale i společenským tématům – projekt Vektor chudoby z FA hledá řešení dostupného a důstojného bydlení. Téma udržitelnosti na univerzitě rozvíjejí také jednotliví odborníci, například Karel Sedlář (bioplasty), Martin Pumera (energetické koncepty) nebo Veronika Kamenská (duševní zdraví).

Mezinárodní spolupráce, lokální partnerství a aktivní komunita

VUT rozvíjí v rámci udržitelnosti spolupráci s místními i mezinárodními partnery, například v alianci EULiST a s institucemi z Tchaj-wanu a Koreje. Podepsalo memorandum o partnerství na polovodičové technologie a založilo výzkumné centrum pro pokročilý design čipů. V Brně spoluzaložilo vodíkový klastr H2vBrně s Teplárnami Brno, DPMB a SAKO. Udržitelnost přibližuje i veřejnosti – třeba prostřednictvím Univerzity třetího věku, letních škol nebo akcí jako Ukliďme Brno a Koláč pro hospic.

Odpovědný provoz univerzity

V rámci udržitelného provozu univerzita zavedla řadu opatření, jako je renovace budov podle standardu nZEB (Nearly Zero-Energy Building), instalace fotovoltaických panelů na některých fakultách nebo ekologická mobilita. Soustředila se také na odpovědné veřejné zakázky, podporovala biodiverzitu výsadbou stromů nebo umisťováním ptačích budek a včelích úlů a rozvíjela inkluzi a ekologické iniciativy v provozu kolejí a menz.

Udržitelnost jako klíčová strategie rozvoje VUT

Zpráva vychází z rámce Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které VUT systematicky integruje do všech činností. Největšího dopadu dosáhla univerzita v osmi klíčových oblastech, včetně kvalitního vzdělávání, čisté energie nebo klimatických opatření. Díky zlepšení v kategorii sustainability se VUT posunulo na 575. místo v žebříčku QS World University Rankings 2026. Zprávu plánuje univerzita vydávat každý rok.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO