Vrchní ředitelé pro životní prostředí EU v Praze diskutovali o obnově přírody i světelném znečištění

V Praze jednali 11. října vrchní ředitelé pro životní prostředí členských zemí EU. Diskutovali postoj za Evropskou unii pro nadcházející velké mezinárodní akce, návrh nového zákona o obnově přírody a také téma světelného znečištění, které je jednou z priorit ministerstva životního prostředí pro předsednictví v Radě EU.

Jednání společně předsedali Florika Fink-Hooijer, generální ředitelka DG Environment Evropské komise, a Jan Dusík, náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu ministryně životního prostředí, který reprezentoval Česko v pozici země předsedající Radě EU.

"V poločase českého předsednictví v Radě EU a před nadcházející Radou ministrů ŽP a zásadními globálními summity to byl užitečný kompas pro zhodnocení stavu a výhledu evropské politiky životního prostředí. Dostali jsme nejen pochvalu za to, co se již našemu předsednictví povedlo, ale i tipy, jak naše příští kroky k naplnění předsednických priorit nasměrovat," uvedl Jan Dusík.

Vrchní ředitelé na setkání řešili přípravu a pozici EU na blížící se mezinárodní konferenci OSN o biologicEnvironment fké rozmanitosti (COP15) v Montrealu a konferenci smluvních stran Úmluvy CITES v Panamě (COP 19). Na programu byla také příprava na zahájení vyjednávání nové mezinárodní dohody o plastech a Česká republika informovala účastníky o konferenci Životní prostředí pro Evropu proběhlé minulý týden na Kypru.

Diskutovalo se také o aktuálně projednávaném evropském návrhu zákona k obnově přírody (Nature restoration law), který přináší nové specifické cíle v ochraně přírody. Členské státy upozornily na potřebu souladu se související legislativou v jiných oblastech či potřebu dostatečných financí na implementaci. Poté Evropská komise informovala o svých plánovaných aktivitách. Do konce roku 2022 předloží nové návrhy v oblasti ochrany vody, obalových odpadů či v kvalitě ovzduší.

Odpoledne EK prezentovala svá zjištění v rámci iniciativy Environmental Implementation Review – v září byly zveřejněny zprávy EK pro každý členský stát o stavu implementace evropské legislativy a EK nabízí bilaterální konzultace k výstupům těchto zpráv. Následně členské státy diskutovaly o možnostech zlepšení implementace a nutnosti provázanosti environmentální politiky s ostatními politikami, potřebě využívat všechny dostupné finanční zdroje a uvítaly možnost dialogu s EK.

Na závěr Česká republika představila problematiku světelného znečištění, což je jedna z předsednických priorit ministerstva životního prostředí. Jde o nové téma v ochraně životního prostředí, které má dopady na zdraví lidí i na přírodu a kterému by proto měla být věnována pozornost i na evropské úrovni. Přítomní vrchní ředitelé byli pozváni na odborný seminář, který se v rámci předsednictví uskuteční 26. října v Brně.