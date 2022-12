Vláda schválila zastropování cen energií pro velké firmy

Velké průmyslové podniky a další firmy, které dosud neměly zastropované ceny energií, budou od 1. 1. 2023 do konce příštího roku platit stejné maximální částky jako domácnosti nebo malé a střední firmy. V příslušné novele nařízení to ve středu na svém jednání schválila vláda, na němž se zabývala i dalším postupem v dekarbonizaci teplárenství.

Doposud se nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci týkalo pouze domácností, živnostníků, malých a středních firem, subjektů veřejného sektoru a dalších zákazníků. Díky aktualizovanému rozhodnutí Evropské komise o Dočasném krizovém rámci pro rok 2023 bylo možné novelu rozšířit i na zbývající velké firmy.

Za dodávku elektřiny tak podniky zaplatí, bez DPH a distribučních poplatků, 5 000 Kč/MWh a za dodávku plynu 2 500 Kč/MWh. „Stejně jako v případě malých firem zastropování platí do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let. Toto opatření má podniky motivovat k úsporám,“ říká Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Trochu jiný princip

Pomoc velkým firmám ale funguje na odlišném principu než předchozí zastropování pro domácnosti a malé a střední podniky. V podstatě se jedná o zálohu, tedy zálohově poskytnutou podporu Dočasného krizového rámce aplikací cenového stropu. Podniky se o podporu musí přihlásit a mohou vyčerpat jen částku danou pravidly Dočasného krizového rámce. Dané limity mohou v některých případech zejména u energeticky náročných větších firem snižovat možnosti dostatečné pomoci.

Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, upozorňuje na to, že se zastropováním pro velké podniky je třeba pracovat opatrně, aby nedošlo k mylným očekáváním. „Nejedná se o zastropování, ale o podporu. Firmy budou muset splnit podmínky a limity vyžadované Dočasným krizovým rámcem. Proto bude klíčové přesné znění a parametry nařízení. Firmy si nejprve musí vyhodnotit funkčnost pomoci, kterou mohou v některých odvětvích stávající limity Dočasného krizového rámce omezovat. Je potřeba také říct, že to není neomezený nástroj, ale míra pomoci je úměrná ekonomickým dopadům na firmu,” říká Jan Rafaj.

Ministerstvo průmyslu a obchodu poukázalo na to, že zastropování je možné kombinovat s dotační pomocí dle Dočasného krizového rámce. Celková pomoc státu ale nesmí pro jeden podnik přesáhnout 4 milióny eur, tedy cca 100 miliónů korun.

Schválené nařízení stanovuje možnost stropování cen pro zákazníky, kteří jsou připojeni přímým vedením z výrobny elektřiny do místa spotřeby. "V případě dodávky plynu je pro posouzení 80% hranice pro stropování nutné odečíst plyn spotřebovaný na výrobu elektřiny (taková spotřeba nepodléhá stropování) a plyn na výrobu tepla (plně stropovaný). 80% hranice je vypočtena ze zbytku. Na to slouží příslušné formuláře v příloze nařízení. Nařízení vlády dále stanovuje cenu měsíčního stálého platu, a to 130 korun za měsíc za jedno odběrné místo jak u elektřiny, tak u plynu," vysvětluje MPO.

Dekarbonizace teplárenství

Vláda na středečním setkání projednávala i způsob, jakým podpořit teplárenství, které by mělo projít dekarbonizací. "Česká republika pro to připravila všechnu potřebnou legislativu i procesy včetně alokace finančních prostředků, ale příslušný program podpory dosud nebyl notifikován ze strany Evropské komise. Situace negativně ovlivnily i aktuální problémy vyvolané ruskou agresí na Ukrajině. Komise proto vzhledem k nastalým okolnostem doporučila využít k podpoře zákazníků v teplárenství opatření podle Dočasného krizového rámce, a Ministerstvo průmyslu a obchodu proto navrhlo připravit nový podpůrný program na pomoc se zvládnutím krize a v procesu transformační podpory pokračovat až po dokončení platnosti Dočasného krizového rámce, tedy po 1. lednu 2024," uvádí tisková zpráva po jednání vlády. Takový postup byl odsouhlasen.