MPO se zaměří na levnější energie a energetickou bezpečnost, investice a podporu firem

Přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, podpora hospodářského růstu a investic, snížení administrativní zátěže, posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky a rozvoj technického vzdělávání. Vláda v pondělí schválila programové prohlášení, které stanovuje také priority Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro nadcházející období.
Základem ekonomického směřování bude Hospodářská strategie Země pro budoucnost 2.0. Propojí klíčové oblasti energetiky, průmyslu, dopravy, výzkumu a inovací s rozpočtem státu a strategickými investicemi.
„Silná ekonomika potřebuje dostupnou energii za férové ceny a předvídatelné prostředí pro podnikání. Podpoříme energetickou soběstačnost, modernizaci přenosových sítí a rozvoj jaderné energetiky jako pilíře stability. Chceme moderní, bezpečnou a odolnou ekonomiku, která dá prostor inovacím, startupům i rodinným firmám v regionech,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Mezi hlavní cíle vlády patří zajištění konkurenceschopné ceny elektřiny pro domácnosti, živnostníky i průmysl. Od 1. ledna 2026 stát plně přebral financování poplatku za podporované zdroje, čímž se snížila regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti i firmy. MPO zároveň klade důraz na rozvoj nových zdrojů energie. Vedle obnovitelných zdrojů a plynových elektráren hraje klíčovou roli jádro. Vláda počítá se zahájením výstavby dvou nových jaderných bloků a s přípravou podmínek pro výstavbu prvních malých modulárních reaktorů. MPO se zaměří také na prevenci blackoutů prostřednictvím posílení přenosové a distribuční soustavy, rychlejší realizace klíčových síťových projektů a spravedlivějšího financování rozvoje sítí. Paralelně se bude podporovat výstavba flexibilních plynových zdrojů a dočasné udržení vybraných uhelných elektráren, dokud nebude k dispozici dostatek stabilních náhradních zdrojů.
V oblasti hospodářské politiky vláda plánuje postupný přechod od dotační k odpisové podpoře investic, zjednodušení daňového a administrativního prostředí a cílenou podporu malých a středních podniků, řemesel, rodinných firem i startupů. Připravuje se také zákon o podpoře startupů a revize investičních pobídek s důrazem na firmy, které vytvářejí vysokou přidanou hodnotu v České republice.
Součástí programového prohlášení je rovněž propojení klíčových státních institucí na podporu podnikání a exportu, posílení účasti českých firem ve veřejných zakázkách a razantní antibyrokratická opatření. MPO bude zároveň klást důraz na ochranu spotřebitele, férové konkurenční prostředí a dohled nad zahraničními e-shopy a online tržišti.
