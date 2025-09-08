Vláda schválila nový Státní program environmentálního vzdělávání pro roky 2026–2035

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je celosvětově uznávaný obor, který se po několik desítek let uplatňuje i v České republice. Nový Státní program rozvíjí 35 let budovaný systém EVVO, kdy se v posledních letech nastavila jeho dlouhodobá systémová podpora a kdy je potřeba dál rozvíjet jeho kvalitu a stabilitu. Program představuje důležitou národní strategii, stanovuje východiska, vizi a ukazatele úspěšnosti a navrhuje opatření pro následující dekádu 2026-2035. Vláda ve středu předložený materiál schválila.
„Environmentální vzdělávání považuji za zásadní. Chceme, aby se děti a mládež učily starat o životní prostředí, které nás obklopuje a které má zásadní vliv na životy nás všech. Aby věděly, jak je důležitá biodiverzita, jak pečovat o přírodu a jak si hlavně vybudovat vztah k přírodě. Aby děti pochopily základní principy ekologického vnímání, a to v každodenních činnostech, jako je například třídění odpadu a fungování cirkularity, ale také aby rozuměly křehkému planetárnímu systému a byly připravené jednat v případě jeho ohrožení. Na to se v programu zaměřujeme," říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje:
„Jako ministerstvo dlouhodobě podporujeme ekocentra, kde se děti i dospělí učí o přírodě, ekologii a životním prostředí. Pro jejich rozvoj byla v ČR klíčová zejména výzva z roku 2024 s názvem Institucionální rozvoj ekocenter s alokací 250 milionů korun, kdy se do programu zapojilo více než 120 ekocenter. Přichystali jsme také její pokračování. Dále jsme z Národního programu Životní prostředí vyhlásili dalších 9 výzev a dvě nové jsou nyní připraveny. V rámci nich jsme podpořili různé typy aktivit - od klasických výukových programů pro školy, přes ozdravné pobyty pro děti v přírodě s environmentálním vzdělávacím programem až po tematické kampaně či budování přírodních zahrad u škol a vzdělávacích zařízení.“
Cílem environmentální výchovy je rozvoj znalostí, dovedností a postojů, které jsou potřebné pro environmentálně odpovědné jednání, tedy takové, které je v dané situaci co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.„Environmentální vzdělávání a výchovu chceme podporovat i nadále. V následující dekádě 2026-2035 směřuje náš nový Státní program k tomu, abychom jako jednotlivci i jako společnost byli odpovědní k životnímu prostředí,“ dodává ministr Hladík.
Nový Státní program EVVO podporuje celospolečenskou přeměnu směrem k udržitelné a odolné společnosti. Kromě resortů na něm spolupracovala řada dalších aktérů, např. kraje, střediska ekologické výchovy, vzdělávací a výzkumné instituce a cennou zpětnou vazbu poskytli i mladí lidé z širšího zázemí Panelu mládeže při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Dokument se mj. zaměřuje na dílčí témata, jakými jsou spravedlivá transformace, cirkulární ekonomika, klimatická a energetická bezpečnost, zdraví a wellbeing, biodiverzita a péče o přírodu, rozvoj zelených dovedností pro trh práce, podpora dobrovolnictví a občanského zapojení, důraz na standardy kvality a certifikace v EVVO a další.
„Za 35 let byl u nás vybudován dobrý systém EVVO, je potřeba dál o jeho kvalitu a stabilitu pečovat. Státní program je proto zárukou dalších kvalitních EVVO programů pro děti, ale i dospělou veřejnost. Jeho plnění probíhá prostřednictvím existujících resortních rozpočtů a výzev z národních fondů, v případě Ministerstva životního prostředí zejména v rámci výzev Programu podpory projektů NNO, Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí,“ říká Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí na MŽP.
Mezi ukazatele úspěšnosti programu patří např. zapojení poloviny škol do dlouhodobých vzdělávacích programů nebo akreditačních systémů tzv. “zelených škol“.
