Vláda ČR představila Strategii ochrany biologické rozmanitosti do roku 2050

Strategie představuje klíčový strategický dokument vlády České republiky, který stanovuje národní priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti na území ČR.
Navazuje tedy na předchozí Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR pro období 2016–2025 a rovněž na Státní program ochrany přírody a krajiny ČR na období 2020–2025, který je nově předkládán jako Akční plán Strategie na období 2026-2030 (dále jen „Akční plán“). Strategie slouží jako hlavní nástroj pro implementaci mezinárodních a evropských závazků v oblasti ochrany přírody a krajiny a zároveň vymezuje dlouhodobé národní priority v ochraně biodiverzity.
Prostřednictvím definovaných dlouhodobých cílů a opatření stanovených v Akčním plánu implementuje na národním kontextu cíle Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která si klade za cíl zastavit úbytek biodiverzity v EU a obnovit přírodní systémy do roku 2030. Tato Strategie stanovuje konkrétní závazky, jako je rozšíření chráněných území, obnova degradovaných ekosystémů, snížení používání pesticidů a posílení udržitelného hospodaření v krajině. Česká Strategie tyto cíle přejímá a přizpůsobuje je národním podmínkám, čímž přispívá k naplňování společné evropské vize. rojektu)
