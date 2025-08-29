2/2025

Vědci z VŠCHT Praha vyvíjejí nové membrány pro účinné zachytávání oxidu uhličitého

29. 8. 2025| zdroj: VŠCHT0

renewable-energy-7143344_640
zdroj: pixabay

Pracovní skupina prof. Vlastimila Fíly z Ústavu anorganické technologie VŠCHT Praha dlouhodobě vyvíjí moderní polymery a membrány pro separační technologie. Jejich výzkum se zaměřuje zejména na materiály s vysokou propustností, které dokážou propouštět nebo naopak zadržovat specifické plyny s mimořádnou účinností. Výsledky jejich práce nacházejí využití v energetice, chemickém průmyslu i v oblasti ochrany životního prostředí.

Nová publikace o kompozitních membránách

Tým prof. Fíly společně s mezinárodními partnery publikoval v časopise Separation and Purification Technology studii věnovanou návrhu a charakterizaci kompozitních membrán založených na polymeru s vnitřní mikropórovitostí PIM‑1. Tyto membrány byly zkonstruovány v kombinaci s kopolyimidem 6FDA‑DAM:DABA nebo s polymerem Matrimid®‑5218 a jejich cílem je efektivní separace oxidu uhličitého z plynných směsí.

Co studie přináší

Výzkumníci prokázali, že tenkovrstvé kompozitní membrány s aktivní vrstvou PIM‑1 vykazují mimořádně vysokou propustnost pro CO₂ a zároveň zachovávají vysokou selektivitu vůči ostatním plynům. To je možné díky unikátní kombinaci velkého volného objemu polymeru a tenké aktivní vrstvy, která minimalizuje odpor při průchodu plynu. Výsledné materiály mohou v budoucnu konkurovat současným technologiím pro zachytávání oxidu uhličitého.

Význam a možné využití

Vyvinuté membrány lze využít k zachytávání CO₂ z průmyslových spalin a energetických provozů, k čištění bioplynu a zemního plynu nebo k výrobě čistého CO₂ pro potravinářský a chemický průmysl. Díky své jednoduché konstrukci a nízké energetické náročnosti představují membránové separace atraktivní alternativu k tradičním separačním metodám a mohou významně přispět ke snižování emisí skleníkových plynů.

Zapojení VŠCHT Praha

Na studii se podíleli Ing. Hedvika Schwarzová, Ing. Kirill Iablochkin a prof. Vlastimil Fíla z VŠCHT Praha. Tým zajišťoval syntézu a přípravu polymerních membrán a jejich detailní charakterizaci, čímž významně přispěl k experimentální části projektu i interpretaci získaných dat. Publikace potvrzuje silné postavení VŠCHT Praha v oblasti výzkumu pokročilých membránových technologií.

Odkaz na publikaci

